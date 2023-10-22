Министр обороны Израиля раскрыл сроки операции ЦАХАЛ в Газе

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«Это должен быть последний маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это может занять месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать», - заявил дипломат.

Ранее министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что израильская армия ударит по Ирану в случае открытия второго фронта на севере со стороны ливанской организации «Хезболла». Он отметил, что иранские аятоллы будут «стерты с лица земли».

Конфликт между Израилем и Палестиной разыгрался с новой силой утром 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС отправило тысячи ракет в сторону еврейского государства. ЦАХАЛ в свою очередь нанес ответные удары и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны не остановится , пока не уничтожит ХАМАС.