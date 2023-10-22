Министр обороны Израиля раскрыл сроки операции ЦАХАЛ в Газе
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может продлиться до трех месяцев. Об этом сообщило издание The Times Of Israel со ссылкой на главу Минобороны страны Йоава Галанта.
«Это должен быть последний маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это может занять месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать», - заявил дипломат.
Ранее министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что израильская армия ударит по Ирану в случае открытия второго фронта на севере со стороны ливанской организации «Хезболла». Он отметил, что иранские аятоллы будут «стерты с лица земли».
Конфликт между Израилем и Палестиной разыгрался с новой силой утром 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС отправило тысячи ракет в сторону еврейского государства. ЦАХАЛ в свою очередь нанес ответные удары и начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны не остановится , пока не уничтожит ХАМАС.