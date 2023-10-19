Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к вторжению в Газу
Бойцы Армии обороны Израиля, находящиеся на границе с Газой, скоро зайдут на территорию анклава. С таким заявлением выступил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими бригады «Гивати», сообщило издание The Times of Israel.
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», - сказал он.
Галант дал понять, что в скором времени начнется наземная операция в секторе Газа. По его словам, «приказ поступит».
Армия Израиля ударила по лагерю палестинских беженцев «Нур-Шамс», который находится на западном берегу реки Иордан. Атака авиации привела к ликвидации отряда вооруженных боевиков и военной инфраструктуры. Также после ударов ЦАХАЛ погиб командующий силами национальной безопасности в Газе Джихад Абд Мухейсин.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал на две недели прекратить огонь между Израилем и анклавом. Он подчеркнул, что необходимо срочно обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.