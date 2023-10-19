Министр обороны Израиля призвал военных готовиться к вторжению в Газу

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«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», - сказал он.

Галант дал понять, что в скором времени начнется наземная операция в секторе Газа. По его словам, «приказ поступит».

Армия Израиля ударила по лагерю палестинских беженцев «Нур-Шамс», который находится на западном берегу реки Иордан. Атака авиации привела к ликвидации отряда вооруженных боевиков и военной инфраструктуры. Также после ударов ЦАХАЛ погиб командующий силами национальной безопасности в Газе Джихад Абд Мухейсин.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал на две недели прекратить огонь между Израилем и анклавом. Он подчеркнул, что необходимо срочно обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.