Министр обороны Хорватии поплатился должностью за смертельное ДТП

Ставший участником автомобильной аварии министр обороны Хорватии Марио Баножич лишился своего поста. Как сообщило издание Dnevnik , такое решение принял глава правительства Андрей Пленкович.

Авария с участием главы оборонного ведомства произошла утром в субботу, 11 ноября. Министр Баножич на своей машине из-за плохой видимости и осадков врезался во встречный фургон. Водитель пострадавшей машине погиб на месте. Глава Минобороны получил серьезную травму головы.

В пресс-службе Минобороны заявили, что министру в его свободное время не положены машины сопровождения или специальные маячки на личный транспорт.

В МВД Хорватии добавили, что на место аварии не вызывали военную полицию, так как глава оборонного ведомства находился не при исполнении своих служебных обязанностей.

После того, как сообщение об аварии министра Баножича предали огласке, глава правительства Андрей Пленкович объявил о его отстранении в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования республики, а также руководителя регионального управления Авиалесоохраны за аварию с участием подведомственного транспорта , в которой погибла семья из пяти человек.