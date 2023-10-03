Министр обороны Германии вышел из себя после вопроса о возможности договориться с Россией

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Во время беседы Писториуса с населением один из мужчин заявил, что хочет задать вопрос, который в Германии «нельзя задавать». Министр обороны сказал, что его можно спросить, о чем угодно.

«Это вы так говорите», - ответил ему местный житель.

После этих слов мужчина поинтересовался, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился на дипломатическое урегулирование украинского конфликта перед началом специальной военной операции. Он заметил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно предлагал сесть за стол переговоров.

Ведущая прервала мужчину якобы из-за того, что время встречи подошло к концу. Но местный житель указал, что имеет право выразить свое мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», - высказался Писториус.

После его слов зал разразился аплодисментами.

В сентябре Германия анонсировала очередной пакет военной помощи Украине. ФРГ выделит на это 400 миллионов евро.