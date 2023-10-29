Министр обороны Чехии призвала страну к выходу из ООН
Чехии необходимо выйти из состава членов ООН в связи с принятой Генеральной Ассамблеей резолюции по ситуации в израильско-палестинском конфликте. Об этом в социальной сети X написала глава Минобороны страны Яна Чернохова.
По ее словам, Чехии не место в организации, которая не уважает право государств на самооборону и поддерживает террористов.
«ХАМАС ровно три недели назад убил свыше 1,4 тысячи жителей Израиля. Это больше, чем „Аль-Каида“* убила 11 сентября в США. И всего лишь 14 стран, в том числе Чехия, понятно и ясно выступили против атаки террористов. Мне стыдно на ООН», - написала Чернохова.
Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Документ поддержали 120 стран, 14 проголосовали против и еще 45 воздержались.
Израиль категорически отверг резолюцию Генассамблеи и заявил о твердом намерении разобраться с движением ХАМАС.
*Террористическая организация, запрещена в России.