Министр обороны Чехии призвала страну к выходу из ООН

По ее словам, Чехии не место в организации, которая не уважает право государств на самооборону и поддерживает террористов.

«ХАМАС ровно три недели назад убил свыше 1,4 тысячи жителей Израиля. Это больше, чем „Аль-Каида“* убила 11 сентября в США. И всего лишь 14 стран, в том числе Чехия, понятно и ясно выступили против атаки террористов. Мне стыдно на ООН», - написала Чернохова.

Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Документ поддержали 120 стран, 14 проголосовали против и еще 45 воздержались.

Израиль категорически отверг резолюцию Генассамблеи и заявил о твердом намерении разобраться с движением ХАМАС.

*Террористическая организация, запрещена в России.