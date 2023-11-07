Министр иностранных дел Израиля пристыдил генсека ООН за слова о «кладбище детей»
Палестинское движение ХАМАС взяло в плен более 30 несовершеннолетних и убило их родителей. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал в своем X (бывшем Twitter) заявление генсека ООН Антониу Гутерриша об убитых в секторе Газа палестинских детях.
«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! <…> Проблема сектора Газа - это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», - заявил он.
Эли Коэн напомнил, что во время нападения на юг Израиля боевики взяли в плен более 30 детей, в том числе девятимесячного ребенка. Перед этим они убили родителей своих пленников на их же глазах.
Антониу Гутерриш призвал остановить огонь в секторе Газа и заявил, что анклав превратился в «кладбище детей». Он назвал сложившуюся ситуацию кризисом человечества , сообщил о больших потерях среди сотрудников ООН и освещавших обострение палестино-израильского конфликта журналистов.