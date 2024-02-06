Министр финансов Германии сделал неожиданное признание

«Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», - заявил немецкий министр финансов.

Замечание Линднера свидетельствует о сложном положении крупнейшей экономики Европы. Министр заявил, что «непостижимо», почему правительство не делает никаких выводов из этого анализа. Министр имел в виду прогноз ОЭСР, согласно которому рост экономики ФРГ в 2024 году составит лишь 0,3%.

Ранее упадок немецкого автопрома отметил президент России Владимир Путин при осмотре павильона Сбера на выставке-форуме «Россия». Глава государства отметил, что Германия « уничтожает свою автомобильную промышленность », и пошутил, что «надо бы как-то им помочь».