Министр экономики Литвы заступился за русскоязычные школы

Армонайте раскритиковала своих коллег по политическому цеху, призывающих как можно быстрее закрыть школы, где преподавание ведется на русском языке. По ее словам, подобные идеи особенно популярны среди правых политиков, пытающихся заработать уважение радикального электората.

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует», - заявила Армонайте.

Министр подчеркнула, что к вопросам, которые касаются детей, необходимо подходить с осторожностью, так как от образования зависит будущее Литвы. Она отметила, что в стране есть много качественных школ, предлагающих обучение на русском и польском языках.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что власти страны хотят отказаться от уроков русского языка в учебных планах, заменив их на занятия украинским.