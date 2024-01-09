09 января 2024, 01:20

Министр экономики Литвы заступился за русскоязычные школы

Unsplash
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Литовские политики решили набрать очки на теме русскоязычных школ, заявила в эфире радиостанции LRT министр экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте. Политик назвала разговоры об их закрытии большой ошибкой.

Армонайте раскритиковала своих коллег по политическому цеху, призывающих как можно быстрее закрыть школы, где преподавание ведется на русском языке. По ее словам, подобные идеи особенно популярны среди правых политиков, пытающихся заработать уважение радикального электората.

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует», - заявила Армонайте.

Министр подчеркнула, что к вопросам, которые касаются детей, необходимо подходить с осторожностью, так как от образования зависит будущее Литвы. Она отметила, что в стране есть много качественных школ, предлагающих обучение на русском и польском языках.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что власти страны хотят отказаться от уроков русского языка в учебных планах, заменив их на занятия украинским.

Школы Русский язык Литва Образование
09 января 2024, 00:38
Американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти 5 тысяч метров
Unsplash
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Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN, смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN , смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Гаджет выпал у одного из пассажиров, когда у самолета Boeing 737-9 вырвало секцию фюзеляжа. Нашедший телефон Бейтс отметил, что смартфон сохранил зарядку и открылся на странице с багажной квитанцией, которую предъявлял его владелец перед полетом.

Американец передал находку в Национальный совет по безопасности на транспорте, где ему заявили, что его случай не уникален: телефон оказался вторым, упавшим с самолета Alaska Airlines. Найти удалось и оторвавшийся кусок фюзеляжа, необходимый для расследования ЧП: он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда.

Авария на Boeing 737-9 произошла 5 января: вместе с фюзеляжем от самолета отошел иллюминатор, из-за чего началась разгерметизация кабины. Самолет с 176 пассажирами на борту смог совершить экстренную посадку. После случившегося эксплуатацию этой модели Boeing временно прекратили.

США Смартфоны Самолеты Boeing
09 января 2024, 00:30
Финляндия прибегнет к разведданным, чтобы не открывать границу с Россией
Unsplash
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Финские власти хотят продолжать держать границу с Россией закрытой, однако для этого нужны юридические основания, для которых могут применить разведывательные данные. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, сославшись на источник в кабинете министров.

«По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой <…> при условии, что для этого решения есть законные основания», - написано в статье.

По данным издания, власти могут сослаться на разведданные, которые указывают на якобы позволение России большому числу просителей убежища пересекать границу с Финляндией, если пункты пропуска снова откроют.

В Финляндии 15 декабря решили закрыть российско-финскую границу из-за проблем с миграцией. Меры будут действовать до 14 января включительно.

Как заявило финское правительство, Россия якобы использовала граждан третьих стран как инструмент «гибридного влияния», а устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности. Людям, которые получили отказ в предоставлении убежища, пообещали выплатить 5000 евро , если они по собственному желанию покинут Финляндию.

Финские власти хотят продолжать держать границу с Россией закрытой, однако для этого нужны юридические основания, для которых могут применить разведывательные данные. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источник в кабинете министров.

Финляндия Россия
09 января 2024, 00:22
ЦАХАЛ атаковал убежище «Врачей без границ» в секторе Газа
Unsplash
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Армия обороны Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» в секторе Газа. Об этом представители учреждения сообщили в социальной сети Х.

В результате атаки ЦАХАЛ четыре человека получили ранения, среди них - один ребенок. В момент удара в убежище находились более 100 работников организации вместе с семьями.

«Врачи без границ» отметили, что в израильские военные были в курсе, где располагается убежище. Теперь организации предстоит разобраться, что же произошло.

В декабре «Врачи без границ» обвинили ЦАХАЛ в уничтожении оборудования. В организации заявили, что на технике есть символика учреждения, в связи с чем атаки армии Израиля можно назвать намеренными.

Число жертв в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 23 тысячи. Ранения получили 58 926 человек. Обострение произошло 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля тысячи ракет.

Израиль Врачи Армия Конфликт Израиля и Палестины
08 января 2024, 22:47
Российский сенатор заявил, что не только Польша скрывала улики в деле о «Северных потоках»
РИА «Новости»
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Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Политик отметил, что расследованию препятствовала не только польская сторона. Другие государства тоже «что-то скрывают», считает сенатор. Речь идет о Великобритании, Германии, Дании, Соединенных Штатах и Норвегии.

Польша действительно может держать много улик, добавил Джабаров. Эта страна имеет выход к Балтике и не заинтересована в российских поставках газа в Германию, объяснил сенатор.

«Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», - сказал Джабаров.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Европейским следователям не спешили предоставить информацию и скрывали от них ключевые доказательства.

Великобритания Газ Польша Северный поток

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