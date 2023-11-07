Минимум семь человек погибли в Кабуле при подрыве автобуса
Неизвестные подорвали автобус в Кабуле, погибли как минимум семь человек. Об этом сообщило издание TOLO News.
По предварительной информации, ЧП произошло во вторник в районе Дашт-э-Барчи.
Представитель управления безопасности Кабула Халид Задран отметил, что в район прибыли силы безопасности. Правоохранительные органы начали расследование и сбор доказательств на месте взрыва.
Согласно последней оперативной информации, в результате подрыва погибли семь человек и как минимум 20 пострадали.
В сентябре в центре Кабула произошел террористический акт около входа в здание российского посольства. Самоподрыв привел в действие подвижник группировки ИГ*. На месте погибли два сотрудника дипломатического представительства и сам подрывник.
*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.