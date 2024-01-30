30 января 2024, 20:27

Минимум 20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Мексике

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Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота на севере Мексики. В результате ДТП погибли 20 человек и 22 человека получили ранения, сообщило издание Diario de Mеxico.

По предварительным данным, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус недалеко от муниципалитета Элота. Оба транспортных средства сгорели полностью. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Уточняется, что все погибшие были местными жителями. Служба гражданской защиты еще не завершила подсчет жертв и пострадавших. На месте аварии продолжают работать правоохранители.

Мексика Трейлеры ДТП Автобусы
30 января 2024, 20:04
Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией
Global Look Press
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Власти Израиля должны изменить подход в отношениях с Россией из-за выбранной позиции про палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением в интервью изданию Vesti выступил бывший премьер-министр страны и глава оппозиционной фракции в Кнессете Яир Лапид.

Он подчеркнул, что не имеет в виду полного разрыва отношений, но говорит о достаточном охлаждении, чтобы выразить свое несогласие с выбранной позицией.

«Руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», - заявил Лапид.

Политик объяснил, что прежде всего недоволен тем, что Россия явно встала на сторону ХАМАС и называет ее легитимной организацией. Кроме того, он выразил несогласие с заявленной позицией министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее заявил, что страдания в годы холокоста не дают израильтянам права на любые действия.

По словам Лапида, Израиль сохранит отношения с Россией из своих стратегических интересов, а о прежней теплой дружбе на ближайшее будущее можно забыть.

Президент Владимир Путин после обострения конфликта секторе Газа несколько раз беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе бесед российский лидер говорил о необходимости добиться урегулирования ситуации и не допускать возникновения гуманитарного кризиса на палестинской территории.

Израиль Международные отношения Россия Конфликт Израиля и Палестины
30 января 2024, 18:08
Американца арестовали после угроз убить Байдена
Global Look Press
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Житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Документы по делу опубликовали на сайте Окружного суда США.

По данным суда, 49-летний задержанный грозился лишить жизни многих политиков, журналистов, знаменитостей и каждого кандидата в президенты на выборах 2024 года. Мужчина поделился подробным списком людей, которых планировал убить в рамках операции «Месть», в своем аккаунте в соцсети X. Себя он называл агнцем божьим.

Издание The Hill сообщило, что Секретная служба США идентифицировала Уоррена по его IP-адресу, после этого его задержали. Выяснилось, что американца уже арестовывали по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году. Полицейские предъявили обвинение, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В декабре сын президента США Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это принесет отцу столько боли, что он не решится пойти на новый срок.

США Убийства Суд Джо Байден
30 января 2024, 17:54
Деньги на поддержку населения закончились в Германии
Global Look Press
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В бюджете Германии закончились деньги на оказание материальной помощи населению. Об этом в эфире телеканала ARD сообщил уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер.

«Если говорить о финансовом положении честно, то у нас просто не осталось финансов. Правительство потратило около 800 миллиардов евро на субсидии для компенсации роста цен на электричество и газ, а также выделение средств во время пандемии. На дальнейшую поддержку у нас нет денег», - сказал он.

Шнайдер добавил, что в настоящее время невозможны инвестиции в будущее, потому что у государства есть внешние долги, а немцам придется «вернуть деньги» в казну через налоги.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер отмечал, что нынешнее состояние экономики можно сравнить с уставшим человеком после короткой ночи. ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% к показателям годом ранее. Инфляция установилась на отметке около 6%, тогда как цены в потребительском секторе сильно выросли.

Германия Деньги
30 января 2024, 17:13
МИД увидел угрозу для Европы в возвращении ядерного оружия США в Британию
РИА «Новости»
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Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что пока речь идет только о планах американского руководства вернуть свое ядерное оружие на территорию Великобритании через 15 лет. Рябков подчеркнул, что даже теоретическая возможность несет в себе значительные риски.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», - заявил представитель МИД.

Рябков добавил, что решение США и Великобритании укрепить собственную безопасность и напугать Россию таким способом не сработает. Это приведет только к росту общей эскалации и повышению угроз для стран Европы.

Работа «на устрашение» не сработает Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы, подчеркнул замглавы МИД. Он также отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.

«Несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен», - указал Рябков.

Дипломат добавил, что никаких прямых сигналов от руководителей двух стран Россия не ждет, так как у нее достаточно возможностей получать информацию по другим каналам и делать выводы для формирования своей внешней политики.

Действующей главной целью Рябков назвал попытку остановить НАТО во главе с США от дальнейшей эскалации, пока не стало слишком поздно.

О планах Пентагона вернуть на территорию Великобритании ядерное оружие из-за «нарастающей угрозы» со стороны России сообщила газета The Telegraph. По данным журналистов, боеголовки разместят на военной авиабазе Лейкенхит.

Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ядерное оружие США Великобритания Международные отношения Европа Россия Оружие МИД РФ

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