Минимум 12 человек погибли при ударе израильских ВВС по школе на севере Газы

Директор больницы Аль-Шифа сообщил, что в результате нападения погибли 15 человек, десятки получили ранения. Число убитых будет расти.

«Нападение на школу Аль-Фахура произошло через несколько часов после смертельного удара по другой школе, где укрываются перемещенные семьи, в районе Аль-Сафтави к северу от города Газа», - отметили журналисты.

В израильской армии сообщили, что жителям северной части сектора Газа разрешат использовать улицу Салах ад-Дин, главную дорогу в Газе, для эвакуации на юг, сообщило издание. Однако в последние недели жители неоднократно сообщали о нападениях Израиля на гражданские транспортные средства и колонны, двигавшиеся на юг, после аналогичных заявлений израильской армии.

Ранее действия Израиля в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле». В палестинском анклаве после атак ЦАХАЛ пострадали местные жители.