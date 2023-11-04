Минфин заявил о «сдувающихся» экономиках, которые доминировали ранее

Министр отметил, что старые системы потихонечку себя изживают, а на их место приходят новые экономики. Речь идет в том числе о России, Китае и Индии.

«Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются», - подчеркнул Силуанов.

По его словам, такие ситуации неоднократно случались в мировой истории. Старые экономики, которые не желают уходить, цепляются за санкции и использование своих валют в качестве оружия. Сейчас крепнет альтернатива «сдувающимся» силам, например, БРИКС, добавил министр.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что центр мировой экономики меняется - он уходит на Восток. Он отметил, что это событие происходило последние 10 лет естественным образом.