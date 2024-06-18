18 июня 2024, 04:03

Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения об избежании двойного налога

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Минфин США уведомил Россию о приостановке соглашения от 1992 года об избежании двойного налогообложения. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Соединенные Штаты направили Российской Федерации официальное уведомление, подтверждающее приостановление действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении коррупции», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Продолжаться она будет до тех пор, пока власти двух стран не примут другое решение. В Минфине США добавили, что решение о приостановке было принято в ответ на аналогичные шаги России в августе прошлого года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отказе России исполнять некоторые положения международных договоров о налогообложении с 38 странами.

США Законы Россия Владимир Путин
18 июня 2024, 05:12
Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США
Unsplash
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Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, все произошло в ночь на пятницу, 14 июня, в городе Лейкленд, штат Флорида. Там Чессиди Гарднер поспорила с одним из гостей заведения, который хотел сделать заказ через окошко для автомобилей. В какой-то момент 22-летняя девушка бросила в уходящих посетителей напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, сотрудница уже вооружилась пистолетом», - заявили в полиции.

Девушка вышла с оружием на улицу, где начала стрелять по автомобилю. Согласно данным правоохранителей, она попала по обидчикам как минимум один раз. Гарднер обвинили в нападении и арестовали.

Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

США Стрельба Оружие
18 июня 2024, 04:44
В Евросоюзе не смогли договориться о кандидатах на ключевые должности
РИА «Новости»
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Лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться о том, кто станет главой Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», - сказал он по итогам неформальной встречи.

Там главы государств обсуждали стратегическую повестку на пять лет, а также кандидатов на ключевые посты.

Главным кандидатом на пост главы ЕК считается действующий председатель Урсула фон дер Ляйен. Ее фракция Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент, получив 135 мандатов. Но не всем в Европе нравится эта кандидатура.

Политолог Геннадий Подлесный рассказал 360.ru, что в Евросоюзе идет противостояние между главами ЕК и Евросовета. По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель предложил исключить Урсулу фон дер Ляйен из списка участников неформального ужина, на котором будут обсуждаться кандидаты на ключевые посты. Эксперт пояснил, что конфликт начался из-за того, что Урсула фон дер Ляйен перестала согласовывать свои действия с ЕС, хотя это противоречит Уставу и традициям Евросоюза.

Еврокомиссия Европа Евросоюз Европарламент Урсула фон дер Ляйен Выборы
18 июня 2024, 02:36
Звезда «Властелина колец» упал со сцены и попал в больницу
РИА «Новости»
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Британский 85-летний актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в киноэпопеях «Хоббит» и «Властелин колец», получил травмы после падения со сцены в Лондоне. Об этом сообщила газета Mirror.

По данным издания, Маккеллен упал со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда. После этого актера госпитализировали.

«Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьезного падения со сцены во время спектакля», - сказано в сообщении.

В августе 2022 года Маккеллен согласился приехать в Киев, чтобы возглавить гей-парад* имени Бандеры. Об этом он заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

*ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

Лондон Больницы Спектакль Театры Актеры Властелин колец
18 июня 2024, 00:30
«Дешевые фейки». В Белом доме отреагировали на видео со странным замиранием Байдена
РИА «Новости»
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Спикеру Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать «зависания» президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь назвала распространившиеся в интернете видео «дешевыми фейками», сообщило РИА «Новости».

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», - заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь также назвала подобные видеоролики попытками дезинформации со стороны «отчаявшихся республиканцев» и сообщила, что они «неоднократно разоблачались».

Причиной для обсуждения стало видео с мероприятия в Лос-Анджелесе. Байден стоял на сцене рядом с бывшим президентом США Бараком Обамой. Перед уходом со сцены Обама махал публике на прощание, а Байден застыл без движения. Бывшему президенту пришлось за руку вывести нынешнего со сцены.

Ранее оправдать зависание Байдена попытался заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Он написал в соцсети Х, что президент не застыл , а просто осматривал публику.

США Белый дом в США Соцсети Видео Джо Байден

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