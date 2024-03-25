Минфин США расширил список антироссийских санкций

В санкционный включили 18 организаций из России, Эстонии, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, а также двух россиян - предпринимателей Тимура Буканова и Игоря Кайгородова.

По данным ведомства, все компании и частные лица занимались деятельностью в сфере финансовых услуг. В частности, они оказывали помощь в совершению сделок или передавали средства для оплаты в виде криптовалюты, помогая России обходить ранее введенные ограничения против финансовой инфраструктуры.

Под ограничения попали платформа цифровых финансовых активов «Атомайз» (входит в группу «Интеррос»), Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Эшелон», а также еще несколько связанных с ней компаний.

Кроме того, в список попали АО «Б-Крипто», фирмы «Лаборатория кибербезопасности», «Ключевые информационные системы», ООО «Крипто Эксплорер», ООО «Лайтхаус», ООО «Системы распределенного реестра», ООО «Центр обработки электронных платежей», ООО «Веб3 Интегратор», ООО «Веб3 Технологии».

Заместитель главы американского ведомства Брайан Нельсон заявил, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным системам, чтобы не попасть под санкции США и получать деньги. Он добавил, что Минфин продолжит включать в санкционные списки компании, которые ей в этом помогают.

В мае прошлого года Минюст США начал расследование против криптобиржи Binance , которую заподозрили в помощи России по обходу санкций. Результаты расследования неизвестны до сих пор, но площадка ограничила все операции для россиян , оставив возможность только вывода средств.