Минфин США расширил антироссийский санкционный список

В стоп-лист попали Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним фирмы «Транс капитал» и «Рафорт», а также Алексей Буднев, который, как утверждает американское ведомство, владеет компанией «Технология».

Ранее Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. По его словам, ограничения ввели против тех , кто якобы причастен к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию.