08 апреля 2024, 11:01

Минфин США пригрозил китайским компаниям за сотрудничество с Россией

РИА «Новости»
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США накажут китайские компании за сотрудничество с Россией. Министр финансов Джаннет Йеллен заявила об этом во время четырехдневного визита в Китай, сообщило агентство Bloomberg.

Джаннет Йеллен в последний раз приехала в Пекин в качестве министра финансов и встретилась с многочисленными китайскими чиновниками. Ключевым мероприятием стала прогулка на лодке по Жемчужной реке в Гуанчжоу с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном. По словам источников агентства, гостья буквально отчитала китайских политиков за обращение с американскими фирмами , «безрассудный» экспорт и сотрудничество с Россией.

«[Министр] резко предупредила, что китайские компании столкнутся со „значительными последствиями“ за поддержку кампании России на Украине», - сообщил автор статьи.

Американский указ о вторичных санкциях вышел в декабре 2023 года. Ограничения сказались на торговых отношениях России с Турцией и ОАЭ - закрыли некоторые счета, усложнили перевод платежей.

Аналогичные проблемы возникли в Казахстане и Киргизии. Союзники обвинили США в превышении полномочий.

США Дипломатия Международные отношения Санкции Россия Китай
08 апреля 2024, 09:07
Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Западные СМИ получили указания не писать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а также не освещать другие детали трагедии, чтобы отвлечь мировое сообщество от его организаторов. Об этом сообщили в МИД России.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, на Западе организовали мощную пиар-кампанию, с помощью которой ответственность за содеянное возложили на ИГИЛ* (группировка признана в России террористической и запрещена). При этом СМИ отрицают причастность украинских спецслужб к теракту, подытожили в МИД.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил , что западные лидеры, в том числе президенты США и Франции, являются соучастниками теракта в Подмосковье.

Красногорск Россия Запад Теракт в «Крокусе»
08 апреля 2024, 09:04
Протаскивание Косова в Совет Европы осудили в МИД России
РИА «Новости»
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Настойчивое стремление протащить Косово в члены Совета Европы говорит о деградации основ самой организации. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД России.

В ведомстве напомнили, что 27 марта комиссия ПАСЕ по политическим вопросам и демократии одобрила проект заявки Косова на вступление в организацию от мая 2022 года.

Теперь документ рассмотрят на пленарной ассамблее ПАСЕ, где его оценят представители комиссии по правам человека и юридическим вопросам, а также комиссии по недискриминации и равенству.

«Настойчивое протаскивание Косова в Совете Европы стало еще одним свидетельством деградации организации. Авторы инициативы перешагнули устав Совета, в котором говорится о создании организации ради укрепления единства народов Европы», - заявили в МИД.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил, что страна находится перед тяжелыми вызовами. По его словам, речь идет в том числе о вероятном вступлении Косова в Совет Европы.

Косово ПАСЕ Сербия Европа МИД РФ
08 апреля 2024, 09:02
США навредили себе развязыванием войн в других странах
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Власти США вредят своей стране, развязывая войны в других государствах. Такое мнение в соцсети X высказал экс-советник советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, обычным гражданам уже надоели «бессмысленные и глупые военные вторжения, которые вредят нам самим». Макгрегор обратил внимание, что от этого не улучшается благосостояние Америки. Напротив, госдолг США продолжает расти. За последние 20 лет он увеличился на 14 триллионов долларов.

«И что хорошего это дало?» - задался вопросом бывший советник.

Ранее американский генерал Чарльз Флинн заявил, что США планируют разместить ракеты средней дальности в Азии. Он пояснил, что это необходимо для сдерживания угрозы со стороны Китая.

США Пентагон Военные
08 апреля 2024, 07:25
Египетские СМИ заявили о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа
РИА «Новости»
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На переговорах в Каире стороны достигли определенного прогресса по перемирию в секторе Газа, между ними есть консенсус по основным направлениям. Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.

В процессе принимают участие представители ХАМАС, Израиль, США, Катар и Египет.

«На переговорах достигли прогресса. Консенсус по основным направлениям есть между всеми сторонами», - отметили авторы материала.

Журналисты отметили, что делегации ХАМАС и Катара в ближайшие два дня вернутся в Каир для согласования пунктов окончательного договора. Представители Израиля и США покинут столицу Египта в ближайшее время, в течение следующих 48 часов консультации возобновятся.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что мирное решение проблемы Палестины и Израиля заключается в создании палестинского государства , но при условии отсутствия Вооруженных сил.

США Израиль Переговоры

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