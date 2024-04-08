Минфин США пригрозил китайским компаниям за сотрудничество с Россией
США накажут китайские компании за сотрудничество с Россией. Министр финансов Джаннет Йеллен заявила об этом во время четырехдневного визита в Китай, сообщило агентство Bloomberg.
Джаннет Йеллен в последний раз приехала в Пекин в качестве министра финансов и встретилась с многочисленными китайскими чиновниками. Ключевым мероприятием стала прогулка на лодке по Жемчужной реке в Гуанчжоу с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. По словам источников агентства, гостья буквально отчитала китайских политиков за обращение с американскими фирмами , «безрассудный» экспорт и сотрудничество с Россией.
«[Министр] резко предупредила, что китайские компании столкнутся со „значительными последствиями“ за поддержку кампании России на Украине», - сообщил автор статьи.
Американский указ о вторичных санкциях вышел в декабре 2023 года. Ограничения сказались на торговых отношениях России с Турцией и ОАЭ - закрыли некоторые счета, усложнили перевод платежей.
Аналогичные проблемы возникли в Казахстане и Киргизии. Союзники обвинили США в превышении полномочий.