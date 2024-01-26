Минфин США испугался рекордной цифры внешнего долга Америки

Ряд американских СМИ сообщили, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США. Причиной таких заявлений стал миграционный кризис на юге страны. Заместитель директора Института международных исследований, публицист МГИМО, политолог, историк, американист Виктор Мизин рассказал «360», насколько серьезны такие заявления и как их нужно воспринимать.

«Популистский маневр» Сообщения в СМИ о выходе Техаса из состава США появились, чтобы «заявить о себе», считает политолог.

«Это такой очень популистский и популярный среди избирателей маневр или шаг. Думаю, это будет штат больше за Трампа, нежели за [президента США Джо] Байдена на предстоящих президентских выборах», - поделился собеседник издания.

Мизин считает, что такие заявления - очередная политическая заявка, коих в американской политике сейчас немало. Звучит это несерьезно, но для стратегов демократической партии это звоночек, что с этим нужно что-то делать, пояснил политолог.

Практически неосуществимо Теоретически, чтобы штат мог отделиться от США, нужно всеобщее согласие на голосовании. Также должны согласиться сенат, конгресс штата и губернатор. Мизин отметил, что такого прецедента со времен гражданской войны не было.

«Это будет довольно сложная юридическая коллизия. Что еще скажет Верховный суд», - отметил политолог.

Эксперт отметил, что отделение штата практически не осуществимо.

«Не дождетесь» «Есть такое лозунг: „Не дождетесь!“. Мы, конечно, не дождемся развала Соединенных Штатов. Я об этом всю мою жизнь читаю, а они никак не разваливаются», - первым делом отметил политолог.

В Америке жители Техаса воспринимают себя практически отдельной нацией, об этом есть много фильмов, пояснил Мизин. С одной стороны это смешно, но под этим есть основание.

«Традиционно они очень консервативны - это был рабовладельческий штат», - пояснил американист.

Мизин считает, что техасцы на предстоящих выборах будут голосовать за Дональда Трампа, кандидата от республиканской партии. Политолог отметил, что такой «техасский феномен» говорит, что в «американском королевстве» что-то если не прогнило, то очень неспокойно и нарастают большие проблемы. И у правительства нет никакой стратегии, как с ними бороться.