26 января 2024, 00:37

Минфин США испугался рекордной цифры внешнего долга Америки

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Внешний долг США, который перевалил за 34 триллиона долларов, пугает. Об этом заявила министр финансов Америки Джаннет Йеллен. Ее слова передало РИА «Новости».

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», - отметила она.

Как заявил член палаты представителей Джон Джеймс, внешние заимствования Штатов в пересчете на население оказались долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого гражданина страны.

Ранее в Министерстве финансов США назвали рекордной цифру внешнего долга государства. Как отмечали опрошенные журналистами эксперты, обслуживание такой крупной государственной задолженности обойдется правительству Америки примерно в треть бюджетных поступлений.

Также значительно вырос государственный долг Украины. Осенью 2023 года цифра задолженности увеличилась на 2,7 миллиарда долларов и составила 136,35 миллиарда.

Долги США Доллары США
26 января 2024, 01:52
США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну
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США запретили представителям России участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», - написали дипломаты.

Они заявили, что таким образом США продемонстрировали готовность нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний. Посольство потребовало от Соединенных Штатов ответственно подходить к функциям организатора международных советов, участие России в которых необходимо для принятия эффективных решений.

Отказ Франции немедленно собрать заседание Совбеза ООН по вопросу крушения российского военного транспортного самолета под Белгородом показал истинное отношение Запада к Международному праву и Уставу ООН. Заседание назначили на пятницу, 26 января.

США Международные отношения Россия
26 января 2024, 00:16
Россиянина осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве
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Суд в Америке приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам заключения по статье о кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения», - сказано в опубликованном постановлении.

Дунаева арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку. По данным США, в период с ноября 2015-го по август 2020 года мужчина занимался хищением финансовых средств и конфиденциальных данных. Помимо этого, он вел деятельность внутри транснациональной преступной организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. Приложение заразило миллионы компьютеров по всему миру.

Ранее россиянина Владислава Клюшина в Бостоне приговорили к девяти годам тюрьмы. Его тоже признали виновным в кибермошенничестве.

США Хищения Суд Тюрьмы Мужчины
25 января 2024, 23:47
«Напоминает клоунаду». Заявления об отделении Техаса от США назвали популистским маневром
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Ряд американских СМИ сообщили, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США. Причиной таких заявлений стал миграционный кризис на юге страны. Заместитель директора Института международных исследований, публицист МГИМО, политолог, историк, американист Виктор Мизин рассказал «360», насколько серьезны такие заявления и как их нужно воспринимать.

«Популистский маневр» Сообщения в СМИ о выходе Техаса из состава США появились, чтобы «заявить о себе», считает политолог.

«Это такой очень популистский и популярный среди избирателей маневр или шаг. Думаю, это будет штат больше за Трампа, нежели за [президента США Джо] Байдена на предстоящих президентских выборах», - поделился собеседник издания.

Мизин считает, что такие заявления - очередная политическая заявка, коих в американской политике сейчас немало. Звучит это несерьезно, но для стратегов демократической партии это звоночек, что с этим нужно что-то делать, пояснил политолог.

Практически неосуществимо Теоретически, чтобы штат мог отделиться от США, нужно всеобщее согласие на голосовании. Также должны согласиться сенат, конгресс штата и губернатор. Мизин отметил, что такого прецедента со времен гражданской войны не было.

«Это будет довольно сложная юридическая коллизия. Что еще скажет Верховный суд», - отметил политолог.

Эксперт отметил, что отделение штата практически не осуществимо.

«Не дождетесь» «Есть такое лозунг: „Не дождетесь!“. Мы, конечно, не дождемся развала Соединенных Штатов. Я об этом всю мою жизнь читаю, а они никак не разваливаются», - первым делом отметил политолог.

В Америке жители Техаса воспринимают себя практически отдельной нацией, об этом есть много фильмов, пояснил Мизин. С одной стороны это смешно, но под этим есть основание.

«Традиционно они очень консервативны - это был рабовладельческий штат», - пояснил американист.

Мизин считает, что техасцы на предстоящих выборах будут голосовать за Дональда Трампа, кандидата от республиканской партии. Политолог отметил, что такой «техасский феномен» говорит, что в «американском королевстве» что-то если не прогнило, то очень неспокойно и нарастают большие проблемы. И у правительства нет никакой стратегии, как с ними бороться.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 января 2024, 22:36
Турция одобрила заявку Швеции в НАТО
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в Североатлантическом Альянсе. В электронном вестнике правительства страны Resmi Gazete опубликовали соответствующий указ.

Из этого следует, что процедуру утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершили.

Ранее стало известно, что турецкий парламент после дебатов одобрил вступление страны в альянс. Далее заявку должен был подписать Эрдоган, что он и сделал 25 января.

Швеция подала заявку на присоединение в блок в 2022 году. Турецкая сторона поставила условия, которые государство должно было выполнить для получения согласия Анкары. Документы о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО рассматривали в парламенте Турции с октября 2023 года.

Турция Швеция Реджеп Эрдоган НАТО

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