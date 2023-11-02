Минфин начал переговоры об исключении ОАЭ из черного списка
Россия может подписать с ОАЭ документ об избежании двойного налогообложения. В этом случае РФ вычеркнет ближневосточную страну из черного списка. Об этом заявил замминистра Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесменами на мероприятии компании Б1, сообщила пресс-служба Минфина.
Он подтвердил, что российская сторона продолжила вести переговоры с ОАЭ по этому вопросу.
«Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из черного списка», - отметил Сазанов.
Он добавил, что Минфин планирует также принять законопроект, позволяющий сгладить последствия для бизнеса, касающиеся соглашений с «недружественными» странами. Представители ведомства обсудят расширение перечня видов доходов, для которых правила налогообложения останутся прежними.
Ранее СМИ сообщили, что на рынок ОАЭ вышли десятки российских брендов , в Дубае растет число новых сетей. Журналисты связали эту тенденцию с увеличением туристического потока в страну.