Минфин начал переговоры об исключении ОАЭ из черного списка

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Он подтвердил, что российская сторона продолжила вести переговоры с ОАЭ по этому вопросу.

«Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из черного списка», - отметил Сазанов.

Он добавил, что Минфин планирует также принять законопроект, позволяющий сгладить последствия для бизнеса, касающиеся соглашений с «недружественными» странами. Представители ведомства обсудят расширение перечня видов доходов, для которых правила налогообложения останутся прежними.

Ранее СМИ сообщили, что на рынок ОАЭ вышли десятки российских брендов , в Дубае растет число новых сетей. Журналисты связали эту тенденцию с увеличением туристического потока в страну.