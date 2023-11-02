02 ноября 2023, 10:49

Минфин начал переговоры об исключении ОАЭ из черного списка

Unsplash
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Россия может подписать с ОАЭ документ об избежании двойного налогообложения. В этом случае РФ вычеркнет ближневосточную страну из черного списка. Об этом заявил замминистра Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесменами на мероприятии компании Б1, сообщила пресс-служба Минфина.

Он подтвердил, что российская сторона продолжила вести переговоры с ОАЭ по этому вопросу.

«Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из черного списка», - отметил Сазанов.

Он добавил, что Минфин планирует также принять законопроект, позволяющий сгладить последствия для бизнеса, касающиеся соглашений с «недружественными» странами. Представители ведомства обсудят расширение перечня видов доходов, для которых правила налогообложения останутся прежними.

Ранее СМИ сообщили, что на рынок ОАЭ вышли десятки российских брендов , в Дубае растет число новых сетей. Журналисты связали эту тенденцию с увеличением туристического потока в страну.

Минфин РФ Россия ОАЭ Экономика
02 ноября 2023, 10:29
ХАМАС выпустит из сектора Газа 400 американцев
Unsplash
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Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом смогут пройти еще почти 600 иностранцев, в том числе 400 американцев. Пограничная служба сектора Газа опубликовала в Facebook* список людей, которые эвакуируются 2 ноября, сообщил ТАСС.

Через наземный переход пропустят держателей иностранных паспортов. Власти сектора Газа составили список из 596 имен иностранцев и лиц с двойным гражданством. Большинство из них американцы, 400 человек. Остальные получили гражданство Бельгии, Азербайджана, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Южной Кореи и Швейцарии.

КПП «Рафах» открыли 1 ноября. В первый день могли эвакуироваться граждане восьми стран , а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Иордании, Чехии, Индонезии, Финляндии и Японии. Посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что из анклава вывезут 600 россиян.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 10:27
Зеленский стал посмешищем на Западе — экс-советник главы Пентагона
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть «героем» на Западе и завоевал плохую репутацию. Об этом на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинский лидер превратился в посмешище и объект презрения в глазах жителей Запада. Макгрегор добавил, что Украина проиграет конфликт с Россией. Он напомнил о колоссальных потерях ВСУ и заявил о скором конце режима Зеленского.

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено», - подчеркнул экс-советник главы Пентагона.

Он предположил, что США продолжат финансировать Украину, но это ей не поможет. Поддержка ВСУ прекратится после американских выборов, указал Макгрегор.

Ранее о скором поражении Украины заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он указал на необходимость прекращения финансовой поддержки ВСУ со стороны Запада. Филиппо также призвал европейских политиков признать невозможность победы Украины в конфликте.

США Владимир Зеленский Пентагон Украина
02 ноября 2023, 10:09
Байден призвал временно прекратить боевые действия в секторе Газа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выступил с предложением взять гуманитарную паузу для вызволения пленных в секторе Газа. Он заявил об этом на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, видеозапись с мероприятия появилась в соцсети X.

Несмотря на то, что Белый дом не поддержал полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, американский лидер одобрил идею о временном перемирии.

«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников», - отметил Байден.

Выступление американского лидера прервала женщина, представившаяся раввином. Она попросила главу США добиться урегулирования ситуации в секторе Газа, чтобы сохранить жизни мирного населения палестинского анклава и Израиля.

«Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня», - сообщила женщина.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил скорое снижение рейтинга Байдена из-за его политики в отношении конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, большая часть американского электората выступит против поддержки Израиля со стороны США.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 09:46
ЦАХАЛ ликвидировал десятки военных на севере сектора Газа
Unsplash
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ЦАХАЛ вступил в вооруженное столкновение с ячейками боевиков на севере сектора Газа. Израильская армия ликвидировала десятки военных. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерийского огня и танков, нанося при этом воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военного катера», - отметили представители израильских войск.

Пресс-служба подтвердила, что армия Израиля продолжила военные действия на территории палестинского анклава. ЦАХАЛ нанес удары по боевикам после того, как те выпустили несколько противотанковых ракет и попытались атаковать израильских солдат взрывными устройствами.

«За последние несколько дней солдаты 36-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили множество террористов и нанесли авиаудары по объектам террористов ХАМАС», - добавили в пресс-службе.

Ранее армия Израиля сообщила, что дивизия ЦАХАЛ подошла к воротам города Газа в палестинском анклаве. Бригадный генерал Ицик Коэн отметил, что войска атаковали «подземный и грузовой массив» ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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