30 декабря 2024, 19:02

Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году

РИА «Новости»
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Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия», с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Он подчеркнул, что большую часть предоставленных Россией средств направят на социально-экономическое развитие Абхазии, а в частности, на софинансирование заплат бюджетников.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина пообещал, что приложит все усилия для укрепления отношений двух стран.

Также он поблагодарил российского лидера за помощь в разрешении энергетического кризиса и решении социально-экономических вопросов, с которыми столкнулась республика.

Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия» , с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Абхазия Международные отношения Россия Деньги
30 декабря 2024, 12:37
Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности среди детей
Global Look Press
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Писательница Джоан Роулинг устроила масштабную дискуссию на своей странице в социальной сети X. Поводом стал пост с заявлением, что «трансгендерных* детей не существует», потому что люди не могут рождаться в неподходящем теле.

Так она ответила на критический пост, в котором автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в пропаганде ненависти по отношению к детям-трансгендерам*. Роулинг объявила, что не верит в существование детей, рожденных не в своем теле.

«Есть только такие взрослые, как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти, вместе взятые», - подчеркнула писательница.

Пост вызвал бурное обсуждение, в котором Роулинг приняла участие. Она подчеркнула, что никогда не возлагает вину на родителей, детей, которые заявили о готовности сменить пол. По ее словам, вина лежит на социальных сетях, в которых хирурги продвигают идею модификации тел, как конструкторы Lego.

Кроме того, школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

«Люди изо всех сил пытаются защитить детей от духа времени, который говорит им, что тревоги по поводу полового созревания, сексуальности и взросления можно устранить, если всю жизнь полагаться на Большую Фарму и врачей, которые заставят Франкенштейна выглядеть этичным», - написала Роулинг.

Подавляющее большинство подписчиков писательницы поддержали ее взгляды и поблагодарили за продвижение защиты детей.

В начале марта этого года трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби написал заявление в полицию на Джоан Роулинг за комментарий в социальной сети, в котором та назвала его мужчиной. По мнению телеведущего, такое поведение автора книг о Гарри Поттере стало проявлением ненависти.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Дети ЛГБТ Джоан Роулинг
30 декабря 2024, 12:17
Самый длинный скоростной тоннель в мире построили в Китае
РИА «Новости»
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Утром 30 декабря на северо-западе Китая завершили прокладку автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли. Его протяженность составила 22,13 километра, сообщило агентство «Синьхуа».

Высокоскоростной тоннель построили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После ввода в эксплуатацию он станет самым длинным в мире среди аналогичных объектов.

Тоннель значительно сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань. Сейчас дорога занимает несколько часов, а станет - около 20 минут. Движение по ней полностью откроют уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что в уходящем 2024 году поток туристов из России в Китай увеличился в три раза по сравнению с 2023-м.

Интерес путешественников к Азии продолжает расти. Популярностью также пользуются такие направления, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Филиппины.

Китай
30 декабря 2024, 10:49
Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2
Global Look Press
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Финские полицейские обнаружили след от якоря на месте повреждения телекоммуникационного кабеля EstLink 2 на дне Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нам удалось с помощью подводных работ обнаружить на морском дне волочащийся след от начала и до конца. Его протяженность - десятки километров», - отметил руководитель расследования Сами Пайла.

Он отметил, что силовикам пока не удалось точно обнаружить место, где якорь мог оборваться. Местные правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, на месте ЧП и борту задержанного танкера Eagle S идут следственные действия, также допрашиваются члены экипажа.

Полиция Финляндии ранее задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в якобы повреждении подводного кабеля EstLink 2. Следователи считают, что судно якобы является частью теневого флота России, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.

Финляндия Полиция
30 декабря 2024, 09:51
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Панамский канал, Великобританию, Канаду и Гренландию, сделав их своей частной собственностью. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик задался вопросом, зачем США возвращать себе Панамский канал, а также включать в состав страны Британию, Гренландию и Канаду.

«Есть цивилизованный способ: пусть их просто в частную собственность приобретут Дональд Трамп и Илон Маск», - отметил Медведев.

Ранее Трамп предложил рассмотреть вероятность включения Канады в состав США на правах 51-го штата. Избранный американский президент отмечал, что благодаря этому шагу расходы канадцев значительно сократятся. При этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо он назвал «губернатором».

США Дмитрий Медведев Канада Дональд Трамп Гренландия

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