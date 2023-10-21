Минэкономразвития предупредило россиян об опасности поездок в Израиль и Ливан

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Ведомство обратилось к туроператорам с требованием временно не продавать туры в вышеперечисленные страны, а также информировать туристов об обстановке на Ближнем Востоке.

«Региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов», - добавили в пресс-службе.

Ведомство напомнило, что жители могут в судебном порядке расторгнуть договор с туристической организацией в связи с существенным изменением обстоятельств.

Из-за конфликта между ХАМАС и Израилем резко упали цены на путевки в Египет , который граничит с сектором Газа. Стоимость тура снизилась на 20–31%, объем продаж упал примерно на 4%. Тенденция наблюдалась с 11 октября. По данным туроператора «Слетать.ру», ситуация нормализовалась уже с 17-го.