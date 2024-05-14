Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией

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Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.

«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», - подчеркнул Шадаев.

По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.