«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по одному миллиарду евро», - сказал он.

Деньги нужны в первую очередь на строительство бункеров. Сейчас в стране осталось только 600 бомбоубежищ. Бергхеггер подчеркнул, что важно не только сделать обороноспособным бундесвер, но и обеспечить защиту населения от военных угроз.

Ранее Германию уличили в открытой подготовке к конфликту с Россией. Немцы могут пойти на эскалацию конфликта ради спасения украинских властей от провала. Журналисты сербского издания «Политика» предположили, что ФРГ нарастит поставки оружия и ракет ВСУ.