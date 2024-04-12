12 апреля 2024, 03:38

Миллиардершу приговорили к смертной казни во Вьетнаме

Pxhere
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Во Вьетнаме суд приговорил магната в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан к смертной казни по делу о финансовом мошенничестве на сумму 12,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Главу вьетнамского девелопера Van Thinh Phat признали виновной в мошенничестве и разграблении одного из крупнейших банков страны, причем занималась они этим последние 11 лет. У ключевого банка республики она украла 12,5 миллиарда долларов, а вот общий ущерб от ее действий оценили уже в 27 миллиардов долларов.

По версии следствия, одна из самых богатых женщин страны незаконно контролировала Saigon Commercial Bank, используя его не только для переводов денежных средств через тысячи компаний-призраков, но и чтобы давать взятки правительственным чиновникам.

Бизнесвумен не признала вину, обвинив в мошенничестве подчиненных. При этом одним из ключевых свидетелей на процессе стал ее личный водитель.

Мужчина признался, что по ее поручению регулярно снимал с разных банковских счетов наличные доллары, которые затем пачками складировал в подвале ее дома. По его примерным подсчетам, за годы своей работы он успел обналичить порядка четырех миллиардов долларов.

По делу также проходят супруг и племянница бизнесвумен, которых уже отправили в тюрьму. Адвокаты предпринимательницы заявили, что обжалуют решение суда в апелляционной инстанции.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал банковские счета и имущество блогера Аяза Шабутдинова и Василия Алексеева.

Смертная казнь Мошенничество Женщины Бизнес Деньги Вьетнам
12 апреля 2024, 02:59
Трое детей британского футболиста Кейна пострадали в ДТП в Германии
РИА «Новости»
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Трое из четырех детей английского футболиста Гарри Кейна попали в ДТП недалеко от Мюнхена. Их госпитализировали. Об этом написала немецкая газета Bild.

По информации издания, а трассе А95 в общине Шефтларн столкнулись три машины: автомобиль Renault, микроавтобус Mercedes Vito и еще одна легковушка.

«Как стало известно Bild: дети Гарри Луи (три года), Вивьен (пять лет) и Айви (семь лет) сидели в темном фургоне. К счастью, брат и сестры получили лишь легкие ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи», - сообщила газета.

Всего в аварии пострадали восемь человек. Трассу, на которой произошло столкновение, перекрыли на два часа.

Осенью прошлого года четверо футболистов клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила попали в аварию на трассе Пермь - Екатеринбург. В результате ДТП погиб Евгений Ситников. Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев получили травмы. Кочетов после столкновения попал в кому и умер спустя две с половиной недели не приходя в сознание.

Германия Дети Больницы ДТП Футбол Машины
12 апреля 2024, 02:17
Российские врачи вытащили клок волос из мозга школьницы
Freepik
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Хирурги провели сложную операцию на головном мозге восьмилетней школьницы и спасли ей жизнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Киргизии в Instagram*.

У школьницы из Джалал-Абадской области обнаружили новообразование в головном мозге. Ее отправили в отделение нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Киргизии. Хирурги приняли решение провести срочную операцию.

Выяснилось, что опухолью оказался клок волос, который рос в мозге вместе с ребенком. Врачи связали патологию с нарушением внутриутробного развития. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Необычную опухоль диаметром более 40 сантиметров ранее достали хирурги из тела жительницы Чебоксар. При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи обнаружили зубы и волосы.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Киргизия Дети Врачи
12 апреля 2024, 01:35
Пассажирку заставили прилюдно снять протез груди в аэропорту Дублина
Freepik
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Жительница Ирландии пожаловалась на сотрудников аэропорта в Дублине, которые заставили ее снять грудной протез во время досмотра, причем на глазах у других пассажиров. Об этом сообщил Business Insider.

По словам женщины, она проходила через сканеры, когда у нее обнаружили протез. Сотрудники аэропорта сказали ей снять его, несмотря на то, что терминал службы безопасности на тот момент был переполнен.

Пассажирка призналась, что ощутила себя «кроликом в свете фар» и была слишком напугана, чтобы сопротивляться, поэтому подчинилась этому требованию. При этом она не знала, что могла потребовать в этой ситуации проведения приватного досмотра.

Позже представители дублинского аэропорта извинились перед женщиной, отреагировав таким образом на ее жалобу, но не обещали, что подобная ситуация больше не повторится.

Сама пассажирка заявила, что обеспокоена тем, что другие люди тоже могут не знать о возможности запросить проведение частного скрининга. Она добавила, что с такой ситуацией могут столкнуться люди, имеющие не только протезы, но и колостомические мешки (калосборники).

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что проверит информацию о драке экипажа «Уральских авиалиний» с пассажирами в Краснодарском крае.

Женщины Самолеты Ирландия
11 апреля 2024, 23:06
Абажур из человеческой кожи. Немецкий криминалист рассказал об ужасах Бухенвальда
Unsplash
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Абажуры для ламп в фашистском концлагере Бухенвальде были сделаны из человеческой кожи. К такому выводу пришли немецкие ученые в ходе судебно-медицинской и микроскопической экспертиз. Об этом сообщил «Известиям» один из участников исследования биолог-криминалист Марк Бенеке.

По его словам, многие лаборатории не могли распознать точный биоматериал, но последние экспертизы дали однозначный ответ.

«Мы выяснили - абажуры для ламп полностью сделаны из человеческой кожи. Ножны тоже сделаны из человеческой кожи. Однако сморщенная голова сделана из лошадиной кожи и волос», - сказал Бенеке.

Ученый признался, что результаты исследования его удивили.

Абажур из человеческой кожи были одним из экспонатов в музее Бухенвальда во второй половине XX века. Он свидетельствовал о зверствах национал-социалистов. Но позже эксперты усомнились в том, что он действительно сделал из человеческой кожи и назначили дополнительные исследования.

В четверг, 11 апреля, в Богородском прошел митинг в память о жертвах фашистских концлагерей. Жители города возложили цветы к мемориалу в сквере Карла Маркса. В этот день 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против надзирателей и вышли на свободу. В Богородском городском округе до сих пор живут 63 бывших узников.

Исследования Музеи Митинги Богородский

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