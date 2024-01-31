Миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в нью-йоркском суде

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Рыболовлев считал, что аукционный дом помог арт-дилеру Иву Бувье завысить цены при продаже произведений искусства, которые он приобрел при его посредничестве. Нью-йоркский суд присяжных отклонил иски Рыболовлева и к Sotheby’s, и к арт-дилеру.

Покупка 38 работ известных художников обошлась российскому бизнесмену на сумму более 100 миллионов долларов. Судебные тяжбы длились почти 10 лет.

«Такова жизнь», - прокомментировал россиянин вердикт присяжных.

Как ранее отметил адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн, аукционный дом злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера, сообщил РБК.

Ранее в картинной галерее имени Горшина в Химках открыли уникальную выставку тактильных картин. В экспозиции представлены работы художника Роберта Фалька, которые можно потрогать руками.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.