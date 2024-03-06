06 марта 2024, 16:02

Миллиардер на пути к большой игре. Маск может стать донором для Трампа

Телеканал «360»
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Экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска: уж больно неравные предвыборные бюджеты у 45-го и 46-го президентов США. Не исключено, что хозяин SpaceX поможет республиканцу — это откроет путь в политику и ему самому.

Политолог напомнил, что Маск по характеру - натура творческая. Он отличается неординарным подходом к любым вопросам. Ведь в отличие от других богачей, третий богатейший человек планеты не просто удачливый бизнесмен: ранее он хорошо показал себя в IT-сфере.

«Объективно - способности у него есть и он может проявить себя в политике. Сейчас он, похоже, показывает свои симпатии не столько кандидату на пост президента США Дональду Трампу, сколько Республиканской партии. Видимо, и сам Маск пользуется наибольшей популярностью среди республиканцев», - предположил Оленченко.

Он добавил, что подтвердить эту версию может простой мониторинг акционеров компаний Маска - достаточно посмотреть, к какому политическому курсу они тяготеют.

Маск сможет стать политиком Маск сильно отличается от своих соседей по клану миллиардеров - те чаще всего предпочитают публично не высказываться на темы актуальных международных проблем, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Гений, миллиардер, шутник Трамп и Маск сходятся во мнении по многим вопросам: оба не любят Байдена, уверены, что с Россией лучше дружить, не видят смысла в НАТО. Однако главу SpaceX нельзя назвать оппозиционером: его компании имеют контракты с госструктурами США , сам он не отказывается лично консультировать Белый дом.

Маск публично выступал за прекращение российско-украинского конфликта и не единожды утверждал, что главное препятствие в переговорах России и Украины - финансовая помощь ВСУ от Евросоюза и США. При этом сам бизнесмен по-прежнему обеспечивает украинскую армию связью посредством спутников Starlink.

Миллиардер известен своими щедрыми, хоть и эксцентричными жестами. Например, осенью прошлого года он предложил владельцам «Википедии» миллиард долларов за смену названия на другое - созвучное нынешнему, но не слишком приличное.

Трамп ищет помощи у Маска Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с миллиардером Илоном Маском. Вероятно, политик рассчитывал на финансовую поддержку своей президентской кампании, предположила газета The New York Times.

Помощь основателя SpaceX может оказаться довольно кстати: бюджет предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена составляет 130 миллионов долларов, тогда как у Трампа он в 10 раз меньше. Состояние самого Маска оценивается в 192 миллиарда - он третий богатейший человек в мире, напомнил Bloomberg.

Ранее Маск поддерживал и республиканцев, и демократов, также он не раз желал поражения Байдену. Однако и с Трампом у миллиардера тоже были трения. Последний раз в 2022 году экс-президент США обвинил бизнесмена в вымаливании государственных субсидий. Дело закончилось взаимными оскорблениями, писал Reuters.

США Дональд Трамп Илон Маск Деньги Выборы президента США Джо Байден
06 марта 2024, 14:08
Стало известно, когда Швеция официально вступит в НАТО
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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта. Об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем», - указали в СМИ.

Поднятие флага официально ознаменует членство страны в Североатлантическом альянсе. В церемонии подписания документа о вступлении Швеции в блок будет принимать участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими Вооруженными силами Микаэль Бюден.

Накануне Тамаш Шуйок вступил в должность президента Венгрии. Первым делом он ратифицировал членство скандинавского государства в НАТО.

Власти Швеции ожидали вступления в блок еще 1 марта. Но процедуру отложили из-за смены венгерского лидера.

Швеция НАТО
06 марта 2024, 13:39
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал напряженными переговоры о ЗАЭС в Сочи
РИА «Новости»
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Встреча в Сочи, на которой представители МАГАТЭ, Росатома, МИД и Минобороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, оказалась напряженной. Об этом заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что благодаря переговорам смог дать оценку обстановке вокруг Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ встретится в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Гросси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев проинформируют российского лидера о своих контактах.

В марте специалисты начали проводить ремонт первого энергоблока ЗАЭС. Директор ядерного объекта Юрий Черничук подчеркнул, что профилактические работы выполнят на всех общестанционных объектах. Специалисты также уделят пристальное внимание оборудованию систем безопасности и генераторам.

Сочи Переговоры МИД РФ Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
06 марта 2024, 13:31
Песков рассказал, с кем Россия будет развивать отношения
РИА «Новости»
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Россия продолжит развивать отношения со своими партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые». Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто действительно в этом заинтересован. Страна будет развивать отношения с партнерами.

По словам Пескова, Россия будет ждать, когда мировое меньшинство «придет в себя» и присоединится к большинству.

Также представитель Кремля высказался об использовании ядерного оружия. По его словам, России применит его только в случае угрозы существования самого государства. В остальных случаях говорить об этом безответственно, добавил он.

Песков прокомментировал и ситуацию со слитым разговором немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Как отметил пресс-секретарь президента, эта беседа стала еще одним доказательством вовлеченности Запада в украинский конфликт.

Дмитрий Песков Отношения Россия
06 марта 2024, 13:01
Белоруссия отметила постепенное «отрезвление» западных стран
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У все большего количества западных стран наблюдаются «признаки отрезвления», считает глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Его процитировало РИА «Новости».

Алейник отметил, что Запад продолжает незаконную транспортную и финансовую блокаду республики.

«Западники <…> произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, „кошмарят“ свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право. <…> Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран», - указал он.

Страна не совершает недружественных и агрессивных шагов по отношению к Западу и готова к диалогу, подчеркнул он. Принимаются только ответные меры.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Запад готовится к военным действиям и ведет воздушную и радиотехническую разведку против республики.

Глава МИД заявил о намерении Белоруссии жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров и доводить до жителей западных стран правду о действиях их политиков. Запрос на беспристрастную информацию растет, отметил Сергей Алейник.

Белоруссия Международные отношения Запад

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