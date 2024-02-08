08 февраля 2024, 02:53

Миллиардер Фридман выиграл суд у своей домработницы

РИА «Новости»
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Российский предприниматель Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он перестал платить после введенных против него санкций. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением», - сообщили в издании.

Домработница бизнесмена на момент введения против него санкций находилась в декретном отпуске. Британское правительство заморозило счета Фридмана, лишив его средств для оплаты содержания обслуживающего персонала. И он перестал платить домработнице раньше, чем она была уволена.

«Судья постановил, что она просто „жертва процесса“», - написали авторы статьи.

Ранее суд Лондона отклонил иск Фридмана , просившего разрешить ему дополнительно тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на обслуживание особняка.

Лондон Великобритания Суд Преступления Санкции
08 февраля 2024, 03:25
Дым заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии
Unsplash
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На атомной электростанции «Цуруга» в Японии заметили дым. Об этом сообщил телеканал NHK.

Дым зафиксировали в месте турбинного отсека на первом энергетическом блоке. По данным правоохранителей, никто не пострадал. C 2017 года на первом энергоблоке проводят работы по демонтажу реактора.

Япония АЭС
08 февраля 2024, 00:20
Маск возмутился из-за желания Евросоюза ввести санкции против Такера Карлсона
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск возмутился из-за сообщения, что Евросоюз рассматривает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение бизнесмен высказал в соцсети Х.

Такую реакцию у бизнесмена вызвало сообщение издания Newsweek, которое написало, что ЕС рассматривает санкции против Карлсона за интервью с Путиным. Маск отметил, что это «действительно тревожно».

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», - написал Маск.

Карлсон взял интервью у президента Путина еще 6 февраля. Эту информацию журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предположительно, материал выйдет 8 февраля.

Санкции Интервью Евросоюз Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 23:48
«Начали следить». Американский журналист — о последствиях интервью Карлсона с Путиным
РИА «Новости»
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Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом Такером Карлсоном, когда узнало о его намерениях взять интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал обозреватель Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

«За Такером Карлсоном начали следить сотрудники АНБ. Он узнал об этом, когда еще в прошлом году, работая на Fox News, хотел взять интервью у Владимира Путина», - заявил он.

По словам Морриса, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена не желала, чтобы Карлсон общался с Путиным, поэтому за журналистом начали следить. Потом утекли данные из его электронных писем.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с российским лидером. В качестве ограничения, вероятно, выступит запрет на въезд в государства ЕС.

США Санкции Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07 февраля 2024, 22:46
G7 попытаются убрать российскую нефть с «теневого флота»
Freepik
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Страны G7 намерены вернуть в свою юрисдикцию нефть, якобы поставляемую Россией посредством «теневого флота». Об этом сказала представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску. Ее слова передало агентство Bloomberg.

«Мы осложняем для России использование ею теневого флота, что в перспективе приведет к возврату больших объемов [нефти] во флот G7, где компании, предоставляющие услуги, соблюдают потолок [цен]», - заявила Димитреску.

По ее словам, со второго квартала ужесточат правоприменительную практику в этой области. Цель стран G7 состоит в том, чтобы заставить российскую сторону вернуться к танкерам, страховщикам и другим услугам компаний Запада, которые соблюдают антироссийские ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать далекоидущие выводы из информации о закупке российской нефти со стороны США после полуторогодового перерыва. Он отметил, что поставки шли в небольшом объеме.

G7 Санкции Нефть Россия Запад

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