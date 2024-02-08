Миллиардер Фридман выиграл суд у своей домработницы

«Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением», - сообщили в издании.

Домработница бизнесмена на момент введения против него санкций находилась в декретном отпуске. Британское правительство заморозило счета Фридмана, лишив его средств для оплаты содержания обслуживающего персонала. И он перестал платить домработнице раньше, чем она была уволена.

«Судья постановил, что она просто „жертва процесса“», - написали авторы статьи.

Ранее суд Лондона отклонил иск Фридмана , просившего разрешить ему дополнительно тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на обслуживание особняка.