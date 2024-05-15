Миллиардер Фрэнк Маккорт решил купить TikTok

«Маккорт, магнат недвижимости и бывший владелец Los Angeles Dodgers, заявил, что его инициатива Project Liberty работает над созданием консорциума для покупки американских операций TikTok с инвестиционным банком Guggenheim Securities», - написали журналисты.

Project Liberty намерен сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками. Маккорт решил подать заявку на приобретение TikTok в США через несколько недель после принятия закона, который может заставить китайского владельца платформы совершить продажу.

Указ, подписанный американским президентом Джо Байденом 24 апреля, требует, чтобы компания продала платформу корпорации в течение 270 дней. Ранее сервис TikTok подал в суд на Белый дом из-за возможного запрета работы в стране.