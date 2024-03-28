Миллиардер Алишер Усманов подал жалобу на двух немецких прокуроров, началась проверка

Пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне Доминик Мис сообщил, что два человека пожаловались на действия генпрокуратуры, обвинили ее в препятствовании правосудию, нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. В 2022 году прокуратура выдала четыре ордера на обыски по делу об отмывании денег, но Франкфуртский земельный суд отменил их из-за «ошибок правового характера».

Правоохранители побывали на виллах на озере Тегернзее, на яхте Dilbar в порту Бремена и в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. После аннулирования ордеров они не вернули изъятые вещи.

Среди заявителей, по информации издания, российский миллиардер Алишер Усманов. Началось предварительное расследование в отношении старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры.

Алишера Усманова признали одним из богатейших россиян. Он заявил, что семья унаследует лишь половину его состояния.