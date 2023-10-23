Миллер сообщил, когда начнутся поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту

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«Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока. Это еще плюс 10 миллиардов кубических метров газа к тем 38 миллиардам, которые у нас определены поставкой по „Силе Сибири“», - заявил он.

По его словам, крайний срок начала поставок по маршруту наметили на 2027 год. Глава «Газпрома» отметил, что после выхода на поставки 38 миллиардов кубометров газа по «Силе Сибири» в 2025 году, Китай рассмотрит вариант увеличения объемов импорта газа из РФ по этому трубопроводу.

Ранее Алексей Миллер заявил, что «Газпром» договорился отправлять в Венгрию дополнительные объемы российского газа в период осени и зимы. Поставки голубого топлива будут проводить на постоянной основе. В этом году в дополнение к прежним объемам компания уже экспортировала в страну 1,3 миллиарда кубометров газа.