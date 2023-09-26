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В общей сложности с февраля 2022 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 43 миллиардов долларов. Это огромные суммы, эффективность трат которых вызывает такие же огромные вопросы. Причем как в американском обществе, так и в американском истеблишменте.

Как показывает практика - ни один из пакетов помощи ВСУ не смог принести им никакого кардинального преимущества.

Поэтому каждый транш помощи Украине теперь сталкивается с огромным сопротивлением. Администрация Байдена пытается как-то нивелировать общественное недовольство, поэтому возможности Белого дома сейчас очень ограничены.

Проблемы с финансовой помощью и с самим процессом ее выделения Украине связаны, в первую очередь, с внутренними противоречиями между демократами и республиканцами.

Республиканская партия выступает против выделения дополнительных средств, а Демократическая пытается защищать позицию президента страны Джо Байдена по этому вопросу. Но при этом недовольные все чаще находятся по обе стороны этого политического разделения.

Все больше вопросов к Байдену и со стороны американского общества. Ведь десятки миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на развитие социальной сферы США, оказались фактически отправлены неизвестно куда. С какой эффективностью их осваивают - неизвестно.

Дополнительно обостряют ситуацию коррупционные скандалы в правительстве украинского президента Владимира Зеленского.

В общей сложности с феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 43 миллиардов долларов. Это огромные суммы, эффективность трат которых вызывает такие же огромные вопросы. Причем как в американском обществе, так и в американском истеблишменте.

Как показывает практика - ни один из пакетов помощи ВСУ не смог принести им никакого кардинального преимущества.

.

Проблемы с финансовой помощью и с самими процессором выделения помощи Киеву связаны в первую очередь с внутренними противоречиями демократов и республиканцев, республиканцы выступают против выделения дополнительных средств. Демократы пытаются защищать позицию байдена на по этому вопросу, А на всё чаще находится недовольные по обе стороны. но тем не менее в большей степени вопросы Байдену задаёт именно американское общество.

почти 44 млрд, которые могли быть потрачены на развитие социальной сферы США фактически отправлены неизвестно куда и усваиваются не из известно С какой эффективностью? Коррупционный скандалы в правительстве в Киеве в правительстве Зеленского конечно, э, всё. Это только обостряют.

американцы не верят, что их налоги идут на какое-то важное дело и ставят в вину правительству то, что оно тратит деньги страны на сомнительные проекты.

поэтому каждый транш помощи киеву теперь сталкивается с огромным сопротивлением администрация байтана пытается как-то нивелировать общественное недовольство, поэтому. объёмы и возможности администрации президента США сейчас очень ограничено

Далее - его прямая речь.