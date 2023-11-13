Микрофон отобрали у Греты Тунберг из-за поддержки Палестины

Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым палестинским шарфом. После того, как Тунберг высказалась в защиту климата, она пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

Такой поступок вызвал возмущение у собравшихся, один из их поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина завил, что пришел на климатический митинг и не хочет слушать про политику.

«На оккупированной земле нет климатической справедливости», -сказала в ответ активистка.

Министерство образования Израиля планирует убрать из школьной программы все упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Она опубликовала пост в поддержку Палестины на своей странице в соцсети X, призвав мировых лидеров повлиять на прекращение огня на территории сектора Газа.