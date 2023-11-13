13 ноября 2023, 01:29

Микрофон отобрали у Греты Тунберг из-за поддержки Палестины

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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг прервали из-за ее пропалестинской позиции во время выступления в Амстердаме. Об этом сообщило издание Aussiedlerbote.

Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым палестинским шарфом. После того, как Тунберг высказалась в защиту климата, она пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

Такой поступок вызвал возмущение у собравшихся, один из их поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина завил, что пришел на климатический митинг и не хочет слушать про политику.

«На оккупированной земле нет климатической справедливости», -сказала в ответ активистка.

Министерство образования Израиля планирует убрать из школьной программы все упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Она опубликовала пост в поддержку Палестины на своей странице в соцсети X, призвав мировых лидеров повлиять на прекращение огня на территории сектора Газа.

Грета Тунберг Палестина
13 ноября 2023, 01:54
НАТО предрекли проблемы на границах с Россией
Википедия
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Передача Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой. Причиной стало обострение конфликта в секторе Газа. Об этом написал журнал Military Watch.

Накануне Израиль подписал с финской стороной соглашение о поставке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 миллионов евро.

«Способность Израиля доставить системы „Праща Давида“ в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками ХАМАС секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов», - указали в публикации.

Авторы издания отметили, что армия Израиля полагаться на систему ПРО «Праща Давида» в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболлах» и возможным вовлечением в конфликт Ирана.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА «Новости» заявил, что за счет поставок систем «Праща Давида» Финляндия поднимет уровень противоракетной обороны до стандартов НАТО. По его словам, это объясняется тем, что Финляндия находится «на переднем фланге противостояния НАТО с Россией».

Израиль Финляндия Россия НАТО
13 ноября 2023, 01:33
Мясо кряквы и голуби. Меню с «Титаника» продали на аукционе за 84 тысячи фунтов
Википедия
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В Англии на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз продали оригинальное меню с затонувшего более века назад «Титаника». Лот обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов — это около 102 долларов США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По фотографии лота можно узнать, что предлагалось пассажирам лайнера 11 апреля 1912 после отбытия из ирландского Квинстауна. В числе блюд был крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, мясо кряквы под соусом из портвейна и многое другое.

В Англии на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз продали оригинальное меню с затонувшего более века назад «Титаника». Лот обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов - это около 102 долларов США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На меню видны следы от воды. По информации аукционного дома, реликвию нашла дочь покойного историка Лена Стивенсона в фотоальбоме 1960-х годов.

В июне на аукционе Zorilla продали последнее письмо одного из пассажиров «Титаника» за 12 тысяч долларов. Его автор - уругваец Рамон Артагавейтия Гомес послал письмо близким за несколько дней до кораблекрушения.

Британский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года. В результате кораблекрушения погибли полторы тысячи пассажиров.

Аукционы Корабли История
13 ноября 2023, 00:30
Офис Зеленского иронично оценил предложение отказаться от части территорий
РИА «Новости»
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Украине нужны не предложения отказаться от части территорий для вступления в НАТО, а военно-технологическая помощь. Об этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Люблю периодические странные предложения по „урегулированию конфликта на Украине“. <…> Например, иногда можно услышать удивительные предложения, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО… частями - территориями», - отметил он.

Подоляк также порассуждал, зачем высказывать подобные предложения без каких-либо гарантий Украине. При этом он считает, что конфликт может разрешить только значительная военно-технологическая помощь ВСУ.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Свое предложение он передал советнику главы офиса президента Украины Андрею Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.

Владимир Зеленский НАТО Украина
13 ноября 2023, 00:02
Польша развернула новый танковый батальон с корейскими танками в районе Бреста
РИА «Новости»
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Польша продолжает милитаризировать границу с Белоруссией. В районе Бреста страна развернула новый танковый батальон. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

В ведомстве уточнили, что танковый батальон появился в Чартаеве - это польский приграничный населенный пункт, находящийся недалеко от Бреста.

«Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора», - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он добавил, что новый танковый батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.

В сентябре в Польше объявили тендер на строительство электронного барьера вокруг реки Буг на границе с Белоруссией. Ширина заграждения должна составить 172 километра. Стену планируют оснастить несколькими тысячами камер, датчиками слежения и тепловизорами.

Несмотря на воинственную риторику польских властей, президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 11 ноября, поздравил поляков с Днем независимости. Он выразил надежду, что Польша не откажется принять «протянутую ей дружескую руку сотрудничества ».

Белоруссия Польша Танки

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