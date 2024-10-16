Мигранты в Британии истязали дочь утюгом, кусали ее и ломали кости из-за плохого поведения

Девочка получила 11 переломов и ожог на ягодице от утюга, который с силой приложили к коже. Рану не обрабатывали должным образом. Также у ребенка обнаружили пять следов от зубов на левой руке. Предполагается, что девочку приковывали к батарее. Спасти ребенка не удалось.

Родители признались, что избивали дочь из-за «плохого поведения». Что именно они под этим подразумевали, супруги не уточнили. Сейчас родственники девочки пытаются переложить вину друг на друга.

В сентябре в Иркутске перед судом предстала местная жительница, которая истязала свою дочь. Она жестоко избивала девочку сковородой и совком, прижигала ей руки о печь и закрывала в холодном подполье.