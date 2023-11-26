Мигрант проник в церковь Вены и сорвал статую Мадонны

«Сотрудники горуправления полиции Фаворитена подняли по тревоге из-за того, что в церковь проник мужчина, сорвавший с крепления статую Мадонны и похитивший деревянный крест», - уточнили в сообщении.

Полицейские задержали 29-летнего сирийца в непосредственной близости от церкви. Акт вандализма зафиксировали в самом густонаселенном районе Вены Фаворитен, где проживает множество мигрантов.

Ранее неизвестный мужчина пытался проникнуть в церковь «Новое поколение» в Благовещенске с мачете и ножами. При этом он называл себя богом. В церкви на тот момент происшествия находились прихожане, в том числе женщины и дети. Никто из них не пострадал.