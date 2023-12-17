17 декабря 2023, 00:12

Мигрант проник из России в Финляндию через двухметровый забор

РИА «Новости»
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Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию через двухметровый забор на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

«Один человек перелез через пограничный забор в „Ваалимаа“ в субботу и попросил убежища в Финляндии», - рассказали авторы материала.

Руководитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф подчеркнул, что высота заграждений составляет не менее двух метров. Это первый случай, когда кто-то перелез через забор на границе. В прошлом никто даже не предпринимал таких попыток.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре, объяснив это неконтролируемым наплывом беженцев. С 20 ноября по 14 декабря все погранпункты не работали, однако 14 декабря Финляндия открыла два КПП - «Ваалимаа» и «Ниирала», но лишь на два дня.

Финляндия Мигранты Россия
17 декабря 2023, 00:38
Трамп процитировал Путина, доказывая опасное положение для демократии в США
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп процитировал главу РФ Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Штатах в опасности. Слова российского лидера политик вспомнил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, сообщило РИА «Новости».

Речь о выступлении Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда он прокомментировал судебное дело против Трампа. Президент назвал происходящее преследованием по политическим мотивам.

Выступая перед соратниками, Трамп вспомнил об этих словах.

«Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что <…> это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», - сказал экс-президент США.

Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Ранее он заявил, что не собирается больше давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с активами. Политик отметил, что дал уже все возможные показания и новой информации у него нет.

США Суд Дональд Трамп Россия Владимир Путин
16 декабря 2023, 23:51
Власти Австрии сняли вето с 12 пакета антироссийского пакета санкций ЕС
Pxhere
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Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщило агентство Reuters.

В обмен Австрия заставила Украину исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня «спонсоров войны». Банк включили в черный список за решение продолжить осуществление деятельности в России.

В начале ноября сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen не успеет завершить выход из РФ в 2023 году. Раньше возможной датой этого шага называли 31 декабря.

Согласно данным Financial Times , в 2022 году на Райффайзенбанк в России пришлось до 50% переводов за рубеж. Этот банк был одним из немногих финансовых учреждений, которое продолжило работать с российскими клиентами по переводам за границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что у западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России. Бизнес недружественных государств покинет страну на особых условиях.

Австрия Санкции Россия
16 декабря 2023, 23:31
Зеленский лишился новогоднего настроения
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей. Об этом сообщило издание Newsweek.

По данным СМИ, страна стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией.

«У украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», - заявили журналисты.

Авторы материала отметили, что пока Вооруженные силы России продвигаются вперед, у союзников украинского лидера по НАТО заканчиваются боеприпасы. При этом в Соединенных Штатах все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать финансирование Украины. Стране предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Немецкие журналисты ранее заявили, что Украина готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Его планирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Отправной точкой операции может стать левый берег Днепра.

Владимир Зеленский Украина Новый год
16 декабря 2023, 22:51
Надо дать пряник. Переговоры с ЕС о членстве Молдавии назвали политическим ходом
Unsplash
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Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС  — это политический ход, который служит пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал молдавский политолог Александр Кориненко.

Саммит Евросоюза 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в объединении Украины и Молдавии. Это делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Политическое руководство Молдавии не верит, что Украина сможет добиться значительных результатов в конфликте, поэтому влияние РФ будет расти.

«Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ», - сказал Кориненко.

Он добавил, что Украина, которая не получила помощь от США, нуждается в стимуле для населения продолжать противостояние. При этом Европа иссякла и не может дать ни оружия, ни денег.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее напомнил о праве наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими.

Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС - это политический ход, который служит пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал молдавский политолог Александр Кориненко.

Молдавия Переговоры Евросоюз Украина

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