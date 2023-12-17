Мигрант проник из России в Финляндию через двухметровый забор

«Один человек перелез через пограничный забор в „Ваалимаа“ в субботу и попросил убежища в Финляндии», - рассказали авторы материала.

Руководитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф подчеркнул, что высота заграждений составляет не менее двух метров. Это первый случай, когда кто-то перелез через забор на границе. В прошлом никто даже не предпринимал таких попыток.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре, объяснив это неконтролируемым наплывом беженцев. С 20 ноября по 14 декабря все погранпункты не работали, однако 14 декабря Финляндия открыла два КПП - «Ваалимаа» и «Ниирала», но лишь на два дня.