28 февраля 2024, 07:15

Миграционный кризис сделал США убежищем мировых преступников — Маск

Unsplash
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Лояльное миграционное законодательство и ненадежная южная граница превратили США в убежище для опасных преступников со всего мира. Бизнесмен Илон Маск написал об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить „убежища“ превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» - возмутился он.

Илон Макс неоднократно критиковал миграционную политику Белого дома. Его возмутило, что приезжих заселяли в отели и школы, а в Бостоне - в дома рядовых американцев. Бизнесмен заявил, что президент США Джо Байден заинтересован в неконтролируемой миграции , чтобы создать для себя «постоянное большинство».

Укрепление южной границы стало камнем преткновения в конгрессе США при выделении денег на нужды безопасности.

Пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другие расходы не согласовали из-за того, что республиканцы настояли на включении в него решения миграционного кризиса.

США Илон Маск
28 февраля 2024, 06:39
Заявление Путина об энергетическом сотрудничестве дало Турции надежду
Unsplash
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Отношения с Россией важны для Турции. Заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом, заявил Aydinlik экономист Серхат Латифоглу.

«Путин дал историческое определение с заявлением „самый надежный партнер“. Это, конечно, очень много значит сначала для Турции, затем для турецко-российских отношений , а затем и для мира в регионе. Это объединяющий шаг против окружения НАТО. <…> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», - сказал он.

Его коллега Хакан Топкурулу заявил, что Турция нуждалась в своих восточных соседях, а именно в России, Иране, Азербайджане и Ираке. Несмотря на санкции и внешнеполитический курс на атлантическую систему, страна, по словам экономиста, продолжила закупать у российских компаний большой объем топлива - по ноябрьским данным, 52% импорта природного газа и 62% нефти. Он посоветовал правительству отказаться от балансирования между Украиной и Россией, Атлантикой и Азией, и как можно скорее занять свое место в Азии.

Американские дипломаты надавили на турецких бизнесменов и потребовали отказаться от сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов заявил, что представители США буквально терроризировали компании и банки.

Турция Международные отношения Россия
28 февраля 2024, 03:56
Производитель абхазских «Псоу» и «Лыхны» стал простаивать из-за нового акциза
Freepik
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Сухумский винзавод временно приостановил работу из-за повышения республиканским правительством акциза на виноматериалы. Об этом сообщил «Апсныпресс» главный винодел компании «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», - заявил он.

Авидзба добавил, что дистрибьютеры им сообщили, что в случае повышения цены не смогут продавать их вина. Завод стоит уже более месяца. И это при том, что на предприятии трудятся несколько сотен человек, которым нужно платить зарплату.

По его словам, компания уже ведет переговоры с правительством, чтобы вернуться к тем цифрам, которым были раньше. Чиновники с пониманием отнеслись к возникшей ситуации, поэтому существует шанс на ее нормализацию, подчеркнул он.

Сухумский винзавод является крупнейшим экспортером вина в стране. В частности, именно здесь выпускают популярное в России «Псоу», «Апсны» и «Лыхны».

Ранее хирург Александр Умнов предупредил россиян, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга.

Сочи Абхазия Вино Деньги
28 февраля 2024, 02:36
Арест за любезность. Карлсон рассказал, чем ему угрожали в США за интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Адвокаты предупредили Такера Карлсона, что его могут задержать в США за интервью с Владимиром Путиным. Об этом сам американский журналист рассказал на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию) <…> говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», - рассказал Карлсон.

Журналист связался с главным адвокатом, который пояснил, что решение о задержании может зависеть от вопросов, которые Карлсон будет задавать российскому президенту.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», - привел он слова юриста.

Журналист добавил, что в России не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что американские спецслужбы следили за ним , чтобы сорвать готовящееся интервью с Владимиром Путиным.

США Адвокаты Россия Интервью Владимир Путин Аресты Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
28 февраля 2024, 02:03
Условие для конфискации активов России назвали в США
РИА «Новости»
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Президенту США Джо Байдену нужны новые полномочия от конгресса для изъятия замороженных российских активов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава Белого дома мог действовать в этом направлении, но для этого необходимо получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.

«Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, участвовавших в замораживании этих активов», - пояснил Кирби.

В воскресенье, 25 февраля, Байден пытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на Украину. Многие европейские политики выразили опасения, что такие действия спровоцируют сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен назвал невысокими риски для мировой финансовой стабильности в случае конфискации замороженных российских резервов.

США Конгресс США Джо Байден

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