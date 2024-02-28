«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить „убежища“ превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» - возмутился он.

Илон Макс неоднократно критиковал миграционную политику Белого дома. Его возмутило, что приезжих заселяли в отели и школы, а в Бостоне - в дома рядовых американцев. Бизнесмен заявил, что президент США Джо Байден заинтересован в неконтролируемой миграции , чтобы создать для себя «постоянное большинство».

Укрепление южной границы стало камнем преткновения в конгрессе США при выделении денег на нужды безопасности.

Пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другие расходы не согласовали из-за того, что республиканцы настояли на включении в него решения миграционного кризиса.