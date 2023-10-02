Миграционная служба раскрыла численность населения Украины
Население Украины сократилось до 23 миллионов человек, из них только 3,5 миллиона смогут пойти в армию. Невзирая на потери, страны Запада настояли на продолжении конфликта с Россией, заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Остались 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», - заявил он.
Бывший глава правительства опубликовал ответ Государственной миграционной службы Украины на отправленный в мае запрос о численности населения. Чиновники подсчитали, что в общей сложности на территории страны остались 23 миллиона 374 тысячи 326 человек. Из них три миллиона 711 тысяч 264 человека - дети до 14 лет, три миллиона 235 тысяч 775 - мужского пола младше 18 лет. Совершеннолетних мужчин не старше 60 лет осталось семь миллионов 84 тысячи четыре человека, пожилых людей - два миллиона восемь тысяч 434 человека.
Николай Азаров раскритиковал Евросоюз и США за игнорирование людских и экономических потерь. Он упомянул заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана , который от имени Белого дома пообещал еще несколько лет спонсировать киевский режим ради борьбы с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял в августе, что на Украине остались 19,7 миллиона человек. С 2022 года численность населения сократилась вдвое.