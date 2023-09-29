МИД заявил о значительном росте русофобии в Швеции

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В качестве одного из примеров дипломат привела ситуацию с неправительственными организациями россиян, которые много лет занимались сохранением русской культуры и языка, а также обеспечивали поддержку отношений между двумя странами.

В этом году власти Швеции не только лишили их финансирования, но и потребовали вернуть все гранты, которые ранее организаторы получили.

«Осуществляется неприкрытая травля наиболее активных членов объединений „за связи с Россией“. К „расследованию“ даже подключили службу госбезопасности скандинавской страны. По сути, нашим соотечественникам предъявлен ультиматум публично осудить Россию», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в новых условиях организации вынужденно объявляют о самороспуске на фоне очередных заявлений властей Швеции об уважении разных мнений и толерантности.

Представитель МИД добавила, что развернутая русофобская кампания уже дала свои плоды. В конце февраля в пригороде города Лулео на северо-западе Швеции осквернили памятник советским военнопленным, которых держали в местном лагере. Захарова уточнила, что все эти факты довели до посла Швеции в Москве Карин Улофсдоттер во время последней встречи в МИД.

В начале сентября посольства России в Берлине и Стокгольме предупредили власти Германии и Швеции о последствиях за развертывание на территории Украины военных производств. Как пояснила Захарова, подобный шаг сделает европейские страны прямыми участниками конфликта.