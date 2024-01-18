18 января 2024, 11:58

МИД заявил о стремлении России сделать международные связи более демократичными

РИА «Новости»
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Россия сделает все необходимое, чтобы международные отношения стали более демократичными. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия продолжит делать все, что международные отношения стали более демократичными», - сказал он.

Лавров добавил, что российская сторона также продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных делах.

«Наше министерство в этом смысле поддерживает инициативу партии „Единая России“ по проведению в Москве форума сторонников борьбы с современным неоколониализмом, - отметил глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время отношения России и Китай переживают самый лучший период во всей многовековой истории стран. По его словам, поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказалась особенно ценной.

Международные отношения Россия
18 января 2024, 12:16
Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском
Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал все чаще «отбиваться от рук» своих западных кураторов. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос о вероятном проведении президентских выборов на Украине.

«Само голосование, как и избирательная компания поможет привести Зеленского в русло интересов западных стран, потому что он начал отбиваться от рук все чаще», - сказал Лавров.

Владимир Зеленский Сергей Лавров
18 января 2024, 12:16
Лавров назвал условие для решения вопросов безопасности Евразии
Global Look Press
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Вопросы безопасности в Евразии необходимо решать без участия внерегиональных игроков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Такую точку зрения министр выразил, выступая на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Лавров также обратил внимание на важность развития взаимовыгодных экономических проектов и обеспечение военно-политической безопасности в Евразии.

«Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы», - подчеркнул глава МИД.

Также министр затронул в своем выступлении и тему БРИКС, отметив очень большое будущее у объединения. В сближении с ним заинтересованы около 30 стран, напомнил он.

«Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС , будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу», - добавил Лавров.

Сергей Лавров Международные отношения Россия МИД РФ
18 января 2024, 12:00
Азербайджан призвал ввести санкции против Франции
РИА «Новости»
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Комитет парламента Азербайджана по межпарламентским связям и международным отношениям принял заявление в ответ на резолюцию Сената Франции и призвал ввести санкции против республики. Документ опубликовали на сайте парламента.

«Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики, в том числе по части принятой против нашей страны резолюции, отношения между государствами находятся на самой низкой точке в истории, их можно считать фактически прекращенными», - заявили в парламенте Азербайджана.

Комитет призвал власти Азербайджана ввести санкционные ограничения против Франции, разорвать все экономические связи и заблокировать все активы французских политиков на территории страны. МИД Азербайджана поручили также принять необходимые шаги для признания Корсики.

Ранее французский Сенат одобрил резолюцию, которая призывает Евросоюз ввести против Азербайджана санкции за военную операцию в Нагорном Карабахе , сообщал RT.

Международные отношения Санкции Франция Азербайджан
18 января 2024, 11:56
Лавров назвал нынешние отношения России и Китая лучшими в истории
РИА «Новости»
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Российско-китайские отношения переживают лучший период в своей многовековой истории. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что особенно ценным был первый визит Си Цзиньпина в Москву сразу после его переизбрания на пост лидера КНР. Он состоялся в марте 2023 года. Это также подчеркивает высокий уровень отношений между двумя государствами.

Лавров отметил, что китайская экономика входит в число наиболее быстро растущих наряду с экономикой Индии.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям , направленным на получение Тайванем независимости. Он подчеркнул, что необходимо окончательно решить этот вопрос.

Россия всегда поддерживала принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня. После выборов нового главы администрации острова в МИД РФ заявили, что внешним силам нужно воздержаться о каких-либо провокаций, поскольку это внутреннее дело Китая.

Сергей Лавров Россия Китай

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