МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ
Российские власти считают, что рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас бессмысленно. Об этом сказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его слова привел ТАСС.
Российский дипломат пояснил, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы Москвы.
«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений», - подчеркнул Ермаков.
Он добавил, что российская сторона не видит трагедии, поскольку готова к любому развитию событий.
В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающие участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.