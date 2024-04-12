МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ

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Российский дипломат пояснил, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы Москвы.

«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений», - подчеркнул Ермаков.

Он добавил, что российская сторона не видит трагедии, поскольку готова к любому развитию событий.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающие участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.