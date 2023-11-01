МИД заявил, что Россия решает вопросы эвакуации своих граждан из сектора Газа

«Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами: и с израильтянами, и с палестинцами, и с египтянами - с тем, чтобы через КПП „Рафах“ вывести наших граждан», - подчеркнул Богданов.

Он заверил, что будет рад любым подвижкам в этом направлении, но пока «надо уточнять», есть ли они.

Сегодня, 1 ноября, из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» выехали первые иностранцы. В составленный представителями ХАМАС и опубликованный накануне список тех, кто сможет покинуть сектор Газа, россияне не вошли. В перечне были, в частности, граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Чехии, Японии, а также работники Красного Креста.