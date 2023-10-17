МИД Японии направил России протест в связи с ограничением импорта рыбы

Читайте нас в:

Он назвал решение Россельхознадзора об ограничениях неприемлемым и отметил, что Япония передала России представление с требованием отменить их.

Мацуно указал, что государство предоставило российской стороне прозрачную информацию о безопасности морепродуктов.

«Япония честно и вежливо отвечала на все интересующие российскую сторону запросы, включая внезапное требование диалога 10 октября, и требование материалов к односторонне установленному сроку 16 октября», - сообщил генеральный секретарь японского правительства.

Он также выразил сожаление в связи с действиями России и ее присоединением к введенным Китаем ограничениям на ввоз японской рыбы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония не сделала прозрачным процесс сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Она выразила надежду на то, что власти предоставят доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки.