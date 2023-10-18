МИД выразил соболезнования семьям погибших при ударе по больнице в Газе
Россию потрясла случившаяся в Газе трагедия. МИД выразил соболезнования семьям жертв, пострадавших из-за ракетного удара по больнице в Газе, сообщил сайт ведомства.
«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины», - отметили сотрудники МИД.
Российские дипломаты призвали стороны конфликта к прекращению огня. Россия выступает за неприемлемость ударов по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.
«Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров», - добавили в ведомстве.
Ранее по больнице «Аль-Ахли» в Газе нанесли ракетный удар.
Израильская армия провела расследование и пришла к выводу, что виновником трагедии была группировка «Исламский джихад» *.
* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.