МИД выразил надежду на спокойную реакцию Южной Кореи по соглашению России и КНДР

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», - сказал дипломат.

Он напомнил, что связи между Россией и Южной Кореей удалось сохранить, несмотря на то, что Сеул примкнул к санкционной политике Запада.

Недавно президент Владимир Путин с рабочим визитом побывал в КНДР и Вьетнаме. Глава государства подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По мнению авторов издания Advance , таким образом Россия показала Соединенным Штатам, как быстро укрепляет партнерские связи.

После этого, как сообщали «Известия» , МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. Дипломат напомнил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран. Поэтому Зиновьев заявил, что Россия выступает против угроз и шантажа в свой адрес.