МИД возмутило поведение Франции, сорвавшей заседание СБ ООН по Югославии

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«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции», - подчеркнула дипломат.

Захарова акцентировала внимание, что на Францию, входящую в пятерку постоянных членов СБ, возложена обязанность соблюдать требования и нормы работы, которые складывались в течение долгих лет.

Она выразила сожаление, что Япония уступила Франции и провела голосование по повестке дня. В результате югославский вопрос не стали рассматривать.

Поведение Франции и других западных стран отражает поговорка «на воре и шапка горит», подытожила Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что теперь нужно утверждать повестку заседания, чтобы избежать повторения этой ситуации.