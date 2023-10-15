МИД Венгрии указал на крах антироссийских санкций

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Венгерский политик подчеркнул, что западным странам необходимо обсуждать вопрос влияния экономических ограничений по отношению к России, кому они наносят больший вредят - Европе или РФ.

«Есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно - „поставить Россию на колени в экономическом плане“, приблизиться к миру. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», - высказался Сийярто.

Он подчеркнул, что на данный момент эти вопрос совершенно не обсуждаются среди членов Европейского союза.

«Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают», - заключил он.

Ранее замминистра экономики Ирана Сейед Али Роухани заявил, что опыт России по противодействию санкциям Запада является очень ценным для страны. Ближневосточное государство успешно применило несколько экономических схем.