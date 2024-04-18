МИД увидел «размывание» суверенитета Франции в передаче НАТО авианосца «Шарль де Голль»

Она отметила, что французский генштаб ВС передал альянсу корабль для военных учений в Средиземноморье. По ее словам, это первый случай в истории Франции, когда блок НАТО получил от страны ключевой элемент морской составляющей сил ядерного сдерживания.

«Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства», - с иронией отметила дипломат.

Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак предположил, что Североатлантическому альянсу придется тайно отправить на Украину западных военнослужащих. На такой шаг НАТО пойдет, чтобы не признавать «катастрофическое поражение» из-за кадрового голода в ВСУ.

RT сообщил, что вводить войска собираются Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы.