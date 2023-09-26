МИД Украины отверг «инсинуации» о предложениях по свержению властей в Польше

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Он обратил внимание, что подобные сообщения начали появляться в польских СМИ. Речь идет о комментарии корреспондентки ТVP в Брюсселе.

«Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации», - подчеркнул он.

По словам Николенко, Киев таких предложений не получал и вмешиваться во внутренние дела Польши не намерен.Тут же представитель МИД Украины добавил, что страна ценит поддержку польских властей и благодарна полякам, которые проявляют солидарность с украинцами.

Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич в соцсети X со ссылкой на неофициальные источники заявила, что Украине пообещали вступление в ЕС в обмен на свержение власти в Польше. По ее словам, в Брюсселе «неофициально говорят», что такое предложение Киеву сделали Германия и Франция.

«Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», - пояснила журналистка.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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