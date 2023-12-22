МИД указал на провал попыток «отменить Россию»

«У Запада не получилось отменить Россию в ЮНЕСКО. По линии этой организации мы проводим весьма серьезные проекты, которыми интересуются во всем мире», - сказал он.

Глава российской дипломатии отметил, что отечественных представителей пытались выдавать из исполнительных и руководящих ролей в организации.

«В ход пошли самые нечистоплотные способы, вплоть до прямого финансового шантажа стран глобального Юга и глобального Востока. В результате этого Россию не переизбрали в исполком организации», - добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не намерена ни от кого закрываться, а настроена на продвижение повестки объединения, как в ЮНЕСКО, так и других форматах.

«Подтверждением стал результат инвентаризации сотрудничества в ЮНЕСКО, который провел секретариат комиссии совместно с российскими тематическими и ведомственными комитетами. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе», - заключил глава МИД.

Ранее президент Владимир Путин назвал полной ерундой предположения о вероятном выходе России из ЮНЕСКО и ООН.