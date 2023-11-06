06 ноября 2023, 19:15

МИД Турции заставил Блинкена оконфузиться из-за поддержки Израиля

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Турецкие дипломаты превратили визит руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена в один большой конфуз. Это стало своеобразным ответом на отсутствие внимания со стороны американцев к жителям сектора Газа и полной поддержке Израиля, сообщила газета Sabah.

Все началось с того, что в аэропорту Анкары Блинкена встретил только один человек - заместитель губернатора столицы Турции. На следующий день глава Госдепа отправился в Министерство иностранных дел для переговоров с руководителем внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

Турецкий дипломат ждал американского коллегу у дверей. Но само приветствие оказалось смазанным. После пожатия руки Блинкен сделал шаг навстречу министру, чтобы его обнять, но Фидан быстро сделал шаг назад, продолжая удерживать руку главы Госдепа. Неожиданный маневр сильно не понравился американскому дипломату.

«Блинкен испытал шок от движения Фидана. Эти мгновения отразились на лице главы Госдепа США», - написали авторы материала.

Дополнительным символом негативного восприятия гостя стал макет мечеть Аль-Акса, установленный рядом с креслом Блинкена на переговорах. Встреча в закрытом режиме продлилась около 2,5 часа, но по ее итогам никакой пресс-конференции не было. Блинкен быстро покинул МИД Турции без комментариев журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце прошлой недели в третий раз с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке посетил Израиль, где провел переговоры, а также прибыл в Рамаллу для встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Главной темой обеих встреч стали достижения о гуманитарной помощи жителям сектора Газа и освобождение захваченных ХАМАС заложников.

США Турция Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 20:08
Филиппо призвал Зеленского к ответу за слова о России
РИА «Новости»
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжелого положения ВСУ. Своим мнением политик поделился в социальной сети Х.

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» - написал он.

Филлипо напомнил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал большие потери в зоне боевых действий. Кроме того, советники Зеленского в разговорах с прессой уверяют, что он сошел с ума.

«Давайте остановим бойню и прекратим посылать миллиарды евро», - призвал французский политик.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США и страны Запада не пытались надавить на украинское руководство в вопросе о начале мирных переговоров с Россией. Также он исключил возможность переговоров с РФ.

Владимир Зеленский Россия Украина Франция
06 ноября 2023, 19:46
Трамп дал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве в финансовых отчетах
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп дал показания в суде Нью-Йорка в рамках гражданского процесса по делу о фальсификации финансовых отчетов своей корпорации. Фигурантами дела также стали двое сыновей бывшего американского лидера. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Миллионера и его отпрысков обвинили в том, что они искусственно занижали стоимость своей недвижимости в Нью-Йорке при уплате налогов, а также завышали для получения кредитов в банках. Речь идет о троекратном изменении стоимости.

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что не видит особой важности в финансовых отчетах своей бизнес-империи.

«Это были не те документы, на которые банки обращали большое внимание для одобрения кредита», - заявил бывший американский лидер. Он подчеркнул, что самих бумаг никогда не видел, но мог бы дать несколько советов по их грамотному оформлению.

В ходе дачи показаний Трамп в очередной раз заявил, что все судебные дела, которые сейчас находятся на рассмотрении, - это попытка его политического преследования. На этот комментарий судья в очередной раз попросил бывшего президента не превращать процесс в митинг.

От выступления Трампа зависит весь исход дела, которое включает в себя штрафы в 250 миллионов долларов, а также полный запрет на ведение бизнеса в Нью-Йорке. Сыновья бывшего президента США в ходе своих выступлений на прошлой неделе возложили всю ответственность на бухгалтеров. Они подчеркнули, что никогда не интересовались финансовыми отчетами корпорации.

Главному кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах грозят еще три разбирательства по трем уголовным делам, связанным с обвинением в попытке отмены результатов голосования на выборах 2020 года, обращением с секретными документами, а также выплатой денег бывшей порноактрисе за утаивание романа. По последнему делу бывшего президента США арестовали, но после отпустили.

США Суд Мошенничество Дональд Трамп
06 ноября 2023, 18:58
Евросоюз отправит дополнительную гумпомощь сектору Газа
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Евросоюз выделит дополнительные 25 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом на ежегодной конференции европейских послов сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее процитировал ТАСС.

«Мы увеличим гуманитарную помощь для Газы на 25 миллионов евро. Таким образом, общий объем потраченных средств составит порядка 100 миллионов», - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что Израиль имеет право на самооборону, однако исключительно в рамках международного гуманитарного права.

«Тем более, история уже продемонстрировала, что блокада анклава не избавит территорию от террористических сил, но разрушит благополучие населения и экономику», - добавила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует осудить атаки на жителей Газы. По его словам, палестинский народ сам стал жертвой движения ХАМАС.

Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 18:37
Экоактивисты атаковали картину Веласкеса в Лондоне
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Участники экологического движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) «Венера с зеркалом». Это произошло в Национальной галерее в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

«Политики нас подводят. Они подвели женщин в 1914 году, и они подводят нас сейчас. Новые [лицензии на разработку месторождений] нефти и газа приведут к гибели миллионов людей», - отметили в Just Stop Oil.

По данным движения, акцию устроили студенты по имени Ханан и Харрисон, для этого они использовали аварийные молотки. На молодых людях были надеты белые футболки с надписью «Просто остановите нефть». Их задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Берлине активисты экологического радикального движения «Последнее поколение» залили краской колонны Бранденбургских ворот.

С помощью такой акции они заявили о начале масштабной акции по блокаде берлинских дорог, требуя от властей Германии отказаться от ископаемого топлива.

Лондон Англия Картины

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