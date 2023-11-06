МИД Турции заставил Блинкена оконфузиться из-за поддержки Израиля

Все началось с того, что в аэропорту Анкары Блинкена встретил только один человек - заместитель губернатора столицы Турции. На следующий день глава Госдепа отправился в Министерство иностранных дел для переговоров с руководителем внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

Турецкий дипломат ждал американского коллегу у дверей. Но само приветствие оказалось смазанным. После пожатия руки Блинкен сделал шаг навстречу министру, чтобы его обнять, но Фидан быстро сделал шаг назад, продолжая удерживать руку главы Госдепа. Неожиданный маневр сильно не понравился американскому дипломату.

«Блинкен испытал шок от движения Фидана. Эти мгновения отразились на лице главы Госдепа США», - написали авторы материала.

Дополнительным символом негативного восприятия гостя стал макет мечеть Аль-Акса, установленный рядом с креслом Блинкена на переговорах. Встреча в закрытом режиме продлилась около 2,5 часа, но по ее итогам никакой пресс-конференции не было. Блинкен быстро покинул МИД Турции без комментариев журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце прошлой недели в третий раз с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке посетил Израиль, где провел переговоры, а также прибыл в Рамаллу для встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Главной темой обеих встреч стали достижения о гуманитарной помощи жителям сектора Газа и освобождение захваченных ХАМАС заложников.