МИД Словакии вызвал российского посла из-за слов Нарышкина о выборах
МИД Словакии сегодня вызвал российского посла Игоря Братчикова из-за высказывания директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Уточняется, что высказывание Нарышкина прозвучало во время моратория на предвыборные акции, действовавшего в стране перед досрочными парламентскими выборами. Директор СВР отметил, что выборы в Словакии «вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное волеизъявление народа».
«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления [главы] российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии», - также отметили в словацком МИД.
Его представители заявили об «умышленно распространяемой дезинформации», которая якобы свидетельствует о «недопустимом вмешательстве России» в процесс выборов в Словакии, подрывающем взаимоотношения двух стран.
В посольстве России в Словакии подтвердили вызов дипломата в МИД.