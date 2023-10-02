МИД Словакии вызвал российского посла из-за слов Нарышкина о выборах

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Уточняется, что высказывание Нарышкина прозвучало во время моратория на предвыборные акции, действовавшего в стране перед досрочными парламентскими выборами. Директор СВР отметил, что выборы в Словакии «вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное волеизъявление народа».

«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления [главы] российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии», - также отметили в словацком МИД.

Его представители заявили об «умышленно распространяемой дезинформации», которая якобы свидетельствует о «недопустимом вмешательстве России» в процесс выборов в Словакии, подрывающем взаимоотношения двух стран.

В посольстве России в Словакии подтвердили вызов дипломата в МИД.